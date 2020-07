Odświeżanie kadr nadal trwa

Olsztyński pierwszoligowiec ogłosił pozyskanie kolejnego, już szóstego w tym okienku transferowym, piłkarza ręcznego. Do Warmii Energi dołączył 22-letni Adrian Chełmiński, dotychczasowy rozgrywający I-ligowej Stali Gorzów.

Młody, ale już ograny - w to określenie dobrze wpisuje się Adrian Chełmiński, nowy rozgrywający warmiaków, który m.in. z racji swoich warunków fizycznych (192 cm wzrostu) powinien zwiększyć siłę ognia swojej nowej drużyny w rzutach z drugiej linii.

Kim jest jest najnowszy nabytek Warmii Energi? To wychowanek Nike Ciechanów oraz absolwent Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku, który ostatnie trzy sezony spędził w Stali Gorzów Wlkp., gdzie rozegrał 65 meczów i zdobył 201 bramek.

W drugiej drużynie przerwanego sezonu 2019/20 w grupie B pierwszej ligi (identycznym dorobkiem punktowym mogła się pochwalić Ostrovia Ostrów Wlkp.) Adrian Chełmiński odpowiadał głównie za grę defensywną i zdobywanie bramek. Były młodzieżowy reprezentant Polski, który w 16 spotkaniach o punkty zaliczył w minionym sezonie 48 trafień, w Olsztynie o miejsce w składzie na lewym rozegraniu będzie walczył z Wojciechem Golksem.

Urodzony 12 lutego 1998 roku, Chełmiński jest kolejnym perspektywicznym zawodnikiem pozyskanym przed nowymi rozgrywkami przez Warmię Energę. Ba, na razie zespół trenera Jarosława Knopika zasilają sami młodzi gracze, bo przecież wcześniej klub ogłosił transfery: 19-letnich bramkarzy – Krystiana Matusiaka z rezerw płockiej Wisły i Cezarego Kaczmarczyka, absolwenta Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kielcach (i wychowanka ASPR Zawadzkie), 18-letniego Roberta Targońskiego, rozgrywającego Szczypiorniaka Olsztyn, a także 23-letniego skrzydłowego Adama Konkela z Sokoła Kościerzyna i 22-letniego rozgrywającego Damiana Didyka z Wybrzeża Gdańsk. Jak łatwo zauważyć, najstarszy w tym gronie Konkel ma dopiero 23 lata!

Oto zawodnicy, którzy zostali potwierdzeni do tej pory do gry w Warmii Enerdze: Cezary Kaczmarczyk, Daniel Makowski, Krystian Matusiak (bramkarze), Adrian Chełmiński, Paweł Deptuła, Damian Didyk, Wojciech Golks, Marcin Malewski, Robert Targoński (rozgrywający), Jakub Kozłowski, Jakub Zemełka (kołowi), Piotr Dzido (skrzydłowy/kołowy), Adam Konkel, Mateusz Kopyciński (skrzydłowi), Michał Sikorski, Marek Starzec (skrzydłowi/rozgrywający).

A skoro już o kadrowych sprawach mowa: Związek Piłki Ręcznej w Polsce powołał ostatnio grupę wyróżniających się bramkarzy na specjalistyczną konsultację w Kielcach (2-8 sierpnia). I tu uwaga: w tej dwunastce znalazło się aż trzech zawodników z Olsztyna! I tak, jeden z dwóch nowych bramkarzy Warmii Energi, wspomniany już Cezary Kaczmarczyk, od 3 sierpnia miał trenować z zespołem trenera Knopika, przygotowując się do zbliżającego się sezonu. W związku z powołaniem na konsultacje - które będzie prowadził m.in. tak znakomity specjalista w bramkarskich fachu, jak Sławomir Szmal - Kaczmarczyk dołączy więc do swoich nowych kolegów z Warmii nieco później. Pod okiem Sławomira Szmala i dwóch innych trenerów potrenują również dwaj bramkarze Szczypiorniaka Olsztyn - Szymon Konarzewski i Fabian Masłowski.

Przypomnijmy, że sezon 2020/21 w I lidze zacznie się 19-20 września, ale że Warmia Energa w pierwszej kolejce ma wolny termin, więc olsztynianie zaczną rozgrywki 26 lub 27 września - „domowym” meczem z SMS ZPRP Gdańsk. pes