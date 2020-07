Radość w Olsztynie i Elblągu

Stomil Olsztyn utrzymał się w I lidze, elbląska młodzież pokazała pazur, kłopoty Widzewa Łódź oraz trzecie w tym sezonie zwycięstwo Pogoni Szczecin nad Legią Warszawa - oto niektóre najciekawsze wydarzenia ligowego weekendu.

1. Uff, łatwo nie było, ale udało się! Stomil utrzymał się w I lidze. Co prawda olsztynianie mieli powalczyć o czołową szóstkę, tak się jednak nie stało, bo zespół nie zaliczył jakościowego skoku. W efekcie obecnie ekipa trenera Adama Majewskiego jest dopiero na 11. miejscu, a po rozegraniu ostatniego meczu z Wartą może - w razie wygranej - awansować najwyżej na 8. miejsce, natomiast jeśli wynik będzie niekorzystny, wtedy Stomil może się w tabeli obsunąć o trzy oczka. Przypomnijmy miejsca olsztyńskiego pierwszoligowca w poprzednich sezonach:

* 2014/15 - 7. miejsce

* 2015/16 - 11. miejsce

* 2016/17 - 13. miejsce

* 2017/18 - 14. miejsce

* 2018/19 - 11. miejsce

* 2019/00 - 12. miejsce

Jak widać, nie ma postępu, chociaż jest to pierwszy sezon, w którym w klubie był finansowy spokój - wypłaty były na czas, regulowano stare długi, nie brakowało też pieniędzy na przygotowania. Mimo to wynik jest poniżej oczekiwań, ale z drugiej strony szefowie klubu nie ukrywali, że projekt „Ekstraklasa” jest kilkuletni, a czołowa szóstka w tym sezonie miała być nagrodą dla wiernych kibiców, którzy byli ze Stomilem na dobre i na złe. Miejmy nadzieję, że przyszły sezon będzie zdecydowanie lepszy.

2. Kluby walczą nie tylko o ligowe punkty, ale i o premie za zajęcie wysokich miejsc w programie Pro Junior System. Tydzień temu olsztynianie byli na wysokim trzecim miejscu, no i po meczu z Tychami zdołali utrzymać stan posiadania. Jeśli tak też będzie na koniec sezonu, wtedy Stomil otrzyma 1,1 mln zł premii.

Po weekendzie zmiana nastąpiła jednak na pozycji lidera, na którą awansowały Wigry. Zespół z Suwałk już dawno spadł do II ligi, więc teraz jedynie punktuje w PJS, wystawiając tabuny młodzieżowców. Inna sprawa, że trzeba ich mieć, by wstawić do składu...

* Czołówka PJS: 1. Wigry Suwałki (8483), 2. Sandecja Nowy Sącz (7756), 3. Stomil Olsztyn (6962), 4. GKS Tychy (6688), 5. Warta Poznań (5933), 6. Stal Mielec (4989), 7. Zagłębie Sosnowiec (4505).

