Z nieba prosto do piekła

W tabeli I ligi Stomil jest coraz niżej, za to coraz wyżej olsztyński klub jest w klasyfikacji Pro Junior System. "Duma Warmii" zapracowała już na premię w wysokości 1,1 miliona zł. Oby tylko nie odebrała jej po spadku do II ligi...

1. Piłka potrafi zabrać do nieba i trzy kwadranse później do piekła - po przegranym meczu z Miedzią napisał Michał Brański, właściciel Stomilu. Rzeczywiście po pierwszej połowie olsztynianie wygrywali 1:0 i nic nie wskazywało na to, że goście z Legnicy przywiozą do domu choćby jeden punkt. Podopieczni trenera Adama Majewskiego grali przyzwoicie, więc można było liczyć, że po przerwie albo utrzymają jednobramkowe prowadzenie, albo nawet je powiększą. Nic z tego, bo to goście zdobyli dwie bramki, a Stomil mógł jedynie doprowadzić do remisu, niestety, po strzale Biedrzyckiego piłka odbiła się od słupka...

W efekcie - zamiast utrzymania kontaktu z czołową szóstką, do której po ograniu Miedzi stomilowcy traciliby jedynie trzy punkty - „Duma Warmii” ma jedynie oczko przewagi nad strefą spadkową!

A przecież jeszcze nie tak dawno wydawało się, że bufor bezpieczeństwa jest wystarczający, bo przewaga Stomilu nad ligowym ogonem wynosiła pięć-sześć punktów.

Jak do tego doszło? Cóż, jest to efekt fatalnej gry Stomilu na wyjazdach (wiosną na obcych stadionach olsztynianie przegrali wszystko, co było do przegrania) oraz zwyżki formy niektórych rywali. Koronnym przykładem jest tu Chrobry, który sezon rozpoczął w fatalnym stylu (0:5 z Olimpią, 0:1 z Niecieczą, 1:2 z Miedzią, 0:1 z Puszczą i 1:5 z Tychami), jednak po 31 kolejkach zespół z Głogowa awansował na 8. miejsce, a do strefy barażowej o Ekstraklasę traci już tylko dwa punkty. Oto jak wygląda tabela rundy rewanżowej uwzględniająca jedynie mecze rozegrane w tym roku (w nawiasie obecne miejsce w tabeli):