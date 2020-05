Koniec sezonu od IV ligi w dół!

Jest decyzja w sprawie przerwanego sezonu 2019/20 w piłkarskich forBET IV lidze, klasie okręgowej, klasach A i B oraz młodzieżowych rozgrywkach prowadzonych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej. Runda wiosenna została odwołana!

Obowiązujące rozporządzenia rządowe dotyczące epidemii COVID-19 uniemożliwiały kontynuowanie rozgrywek w zaplanowanej pierwotnie formie – napisano w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Czyli mówiąc wprost, oznacza to jedno: koniec sezonu 2019/2020 w niższych klasach!

Tuż przed godz. 17 WMZPN wydał oficjalny komunikat. Oto jego pełna treść:

„Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że – zgodnie z decyzją prezesów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, podjętą 7 maja br. – rozgrywki seniorskie w IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych oraz rozgrywki młodzieżowe prowadzone przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej we wszystkich kategoriach wiekowych zostały odwołane.

Obowiązujące rozporządzenia rządowe dotyczące epidemii COVID-19 uniemożliwiały kontynuowanie rozgrywek w zaplanowanej pierwotnie formie. Jednocześnie informujemy, że za układ końcowych tabel sezonu 2019/2020 przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli po ostatniej rozegranej kolejce rozgrywek. Drużyny zajmujące miejsca premiowane awansem uzyskają awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Po sezonie 2019/2020 nie będzie natomiast spadków do niższych klas rozgrywkowych (czyli ligi zostaną powiększone – red.).

Decyzje odnośnie rozgrywek III ligi mężczyzn, rozgrywek kobiecych oraz pozostałych prowadzonych przez PZPN, zostaną podjęte przez Zarząd PZPN podczas najbliższego posiedzenia, zaplanowanego na wtorek 12 maja”.

Co to oznacza w praktyce? Ano na przykład to, że tytułu mistrza forBET IV ligi w sezonie 2019/20 oraz – wiążącego się z tym – awansu do III ligi można już gratulować piłkarzom GKS Wikielec. W pełni zasłużenie, bo drużyna trenera Wojciecha Tarnowskiego wygrała jesienią wszystkie 17 meczów (!), kończąc rok z aż 14-punktową przewagą nad drugim w tabeli Jeziorakiem Iława.

Mistrzami klasy okręgowej zostały natomiast drużyny Błękitnych Pasym (grupa 1) i Delfina Rybno (grupa 2), które zapewniły więc sobie prawo gry w forBET IV lidze. Z kolei Jurand Barciany (gr. 1), Pomowiec Gronowo Elbląskie (gr. 2), MKS Jeziorany (gr. 3) oraz Radomniak Radomno (gr. 4) zakończyły jesienne rozgrywki klasy A na pierwszych miejscach w swoich grupach, a więc w sezonie 2020/21 mogą przystąpić do gry w okręgówce. Z klasy B do A awansują natomiast po dwie najlepsze drużyny: Rona 03 Ełk i Olimpia Miłki (gr. 1), Wałsza Pieniężno i Zagłada Lisów (2), MGKS Miłakowo i Tęcza II Biskupiec (3) oraz Wicher Gwiździny i Avista Łążyn (4).

Czy w obliczu nadciągających ciężkich czasów dla finansowania sportu wszyscy beniaminkowie skorzystają z prawa gry w wyższej klasie? Dzisiaj chyba nikt nie jest w stanie tego przewidzieć...