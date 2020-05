112 meczów Lewandowskiego

Portal 90minut.pl opublikował listę zawodników, którzy dostąpili zaszczytu gry w reprezentacji Polski. W sumie w biało-czerwonych barwach zagrało 942 piłkarzy, ale aż 117 z nich w kadrze pojawiło się na boisku tylko jeden raz.

Liderem rankingu - i nie jest to chyba żadna niespodzianka - jest Robert Lewandowski, który zadebiutował w kadrze 10 września 2008 roku i od tego czasu w reprezentacji Polski zagrał już 112 razy. Do „Lewego” na pozycji lidera musimy się zacząć przyzwyczajać, bo raczej nieprędko ktoś zdoła go wyprzedzić. Tak naprawdę realną szansę ma jedynie Kuba Błaszczykowski, który ustępuje napastnikowi Bayernu Monachium tylko o cztery mecze, ale trzeba pamiętać, że obecnie Kuba nie ma w kadrze tak mocnej pozycji jak Lewandowski. Bez Błaszczykowskiego możemy sobie wyobrazić reprezentację Polski, natomiast bez Lewandowskiego już nie.

Ciekawa historia jest natomiast z Kazimierzem Deyną, bowiem starsi kibice być może pamiętają, że mecz mistrzostw świata z 1978 roku Argentyna - Polska przez ówczesne media był ogłaszany jako setny występ Deyny w biało-czerwonych barwach.

Jednak potem doszło do weryfikacji, bo z listy oficjalnych meczów kadry skreślono niektóre pojedynki z reprezentacjami olimpijskimi. W efekcie dzisiaj Deynie zaliczono tylko 97 występów. A wracając do meczu z Argentyną, to Polacy przegrali wtedy 0:2, a gwiazdor Legii nie wykorzystał rzutu karnego. Po raz ostatni w kadrze Deyna zagrał na argentyńskim Mundialu w przegranym 1:3 meczu z Brazylią.

Jednak najdłużej w kadrze utrzymał się Włodzimierz Lubański, bowiem w koszulce z orłem na piersi biegał po boisku aż przez 17 lat! W latach 1963-1980 w kadrze zagrał 75 razy, a gdyby nie groźna kontuzja oraz późniejsza nieudana operacja, to Lubański bez wątpienia miałby zdecydowanie więcej reprezentacyjnych występów. Jego największym sukcesem jest złoty medal olimpijski z Monachium (1972).

Przypomnijmy, że kontuzji więzadła krzyżowego Lubański doznał 6 czerwca 1973 roku w wygranym 2:0 meczu z Anglią, co przybliżyło Polaków do awansu do finałów mistrzostw świata w 1974 roku. Jak wiadomo biało-czerwoni zajęli tam trzecie miejsce, niestety, bez Lubańskiego, bo aż przez dwa lata dochodził do zdrowia.

LATA W KADRZE

Włodzimierz Lubański 17

Jacek Bąk 15

Lucjan Brychczy 15

Jerzy Dudek 15

Jakub Błaszczykowski 13

Artur Boruc 13

Łukasz Fabiański 13

Grzegorz Lato 13

Edward Szymkowiak 13

Władysław Żmuda 13

Zbigniew Boniek 12

Łukasz Piszczek 12

Włodzimierz Smolarek 12

Michał Żewłakow 12

LICZBA MECZÓW ORAZ LATA GRY

1. Robert Lewandowski 112 2008-2019

2. Jakub Błaszczykowski 108 2006-2019

3. Michał Żewłakow 102 1999-2011

4. Grzegorz Lato 100 1971-1984

5. Kazimierz Deyna 97 1968-1978

6. Jacek Bąk 96 1993-2008

7. Jacek Krzynówek 96 1998-2009

8. Władysław Żmuda 91 1973-1986

9. Antoni Szymanowski 82 1970-1980

10. Zbigniew Boniek 80 1976-1988

11. Włodzimierz Lubański 75 1963-1980

12. Tomasz Wałdoch 74 1991-2002

13. Kamil Grosicki 73 2008-2019

14. Kamil Glik 73 2010-2019

15. Maciej Żurawski 72 1998-2008

16. Piotr Świerczewski 70 1992-2003

17. Roman Kosecki 69 1988-1995

18. Tomasz Kłos 69 1998-2006

19. Grzegorz Krychowiak 69 2008-2019

20. Mariusz Lewandowski 66 2002-2013

21. Łukasz Piszczek 66 2007-2019

22. Dariusz Dudka 65 2004-2012

23. Artur Boruc 65 2004-2017

24. Jan Tomaszewski 63 1971-1981

25. Dariusz Dziekanowski 63 1981-1990

26. Robert Gadocha 62 1967-1975

27. Roman Wójcicki 62 1978-1989

28. Tomasz Hajto 62 1996-2005

29. Henryk Kasperczak 61 1973-1978

30. Andrzej Szarmach 61 1973-1982

31. Włodzimierz Smolarek 60 1980-1992

32. Jacek Zieliński II 60 1995-2003

33. Marcin Wasilewski 60 2002-2013

34. Jerzy Dudek 60 1998-2013

35. Lucjan Brychczy 58 1954-1969

36. Ryszard Tarasiewicz 58 1984-1991

37. Stanisław Oślizło 57 1961-1971

38. Lesław Ćmikiewicz 57 1970-1979

39. Jan Urban 57 1985-1991

40. Jerzy Gorgoń 55 1970-1978

41. Waldemar Matysik 55 1980-1989

42. Maciej Rybus 55 2009-2019

43. Edward Szymkowiak 53 1952-1965

44. Paweł Janas 53 1976-1984

45. Marek Dziuba 53 1977-1984

46. Dariusz Wdowczyk 53 1984-1992

47. Józef Wandzik 52 1985-1995

48. Kamil Kosowski 52 2001-2009

49. Łukasz Fabiański 52 2006-2019

50. Andrzej Buncol 51 1980-1986