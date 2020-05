Rafał Gikiewicz odejdzie z Unionu Berlin!

Pochodzący z Olsztyna bramkarz Rafał Gikiewicz poinformował, że po zakończeniu obecnego sezonu odejdzie z Unionu Berlin.

Umowa Gikiewicza z berlińskim klubem wygasa z końcem czerwca. Polak od kilku miesięcy prowadził z Unionem rozmowy o przedłużeniu kontraktu, domagając się dużej podwyżki.

Mimo iż Rafał Gikiewicz jest jedną z wyróżniających się postaci beniaminka Bundesligi, to jednak nie zdołał dojść do porozumienia z władzami klubu. W efekcie zapewne już niedługo będzie miał nowego pracodawcę, bo po udanym sezonie na brak ofert nie będzie narzekał. Przypomnijmy, że Gikiewicz ma 32 lata, więc jeszcze sporo grania przed nim.

Wśród zainteresowanych Polakiem są między innymi Besiktas Stambuł oraz HSV Hamburg.

- Rafał w Niemczech ma naprawdę mocną pozycję i uważam, że powinien tu zostać - na łamach Przeglądu Sportowego przyznał Artur Wichniarek, były reprezentant Polski. - Zna kraj, zna język i jest rozpoznawalny, zapada w pamięć nie tylko świetnymi interwencjami, ale też działaniami pozasportowymi. I choć bramkarze nie są tak pożądanym towarem na rynku transferowym jak skuteczni napastnicy, to nie mam wątpliwości, że „Giki” będzie miał na stole sporo ofert. A ten, kto ostatecznie przekona go do podpisu na kontrakcie, wykona świetny ruch.