Falco znów na szczycie

Rozgrywki OLFA wchodzą w decydującą fazę. Wydarzeniem kolejki był szalony mecz Falco z LUK-CAR, który zakończył się zwycięstwem Falco 6:5.

Jednak zanim na parkiet Uranii wybiegli pierwszoligowcy, to najpierw obejrzeliśmy drugoligowe spotkanie Cienkich Bolków z Olsztyńskimi Wodociągami. Ambitna ekipa Wodociągów pomimo starań nie była w stanie zatrzymać faworyzowanej drużyny, która zaaplikowała jej cztery gole (Marcin Jurewicz 2, Piotr Pankiewicz, Bartosz Jaskulski) nie tracąc przy tym żadnego.



Mecz Miazgi Gutkowo z GLKS Jonkowo miał kluczowe znaczenie dla obu drużyn. Walczące o utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej ekipy, aby za rok móc grać z najlepszymi zespołami, jak powietrza potrzebują punktów. Trudno zatem się dziwić, że był to typowy mecz walki, gdzie najważniejsza była skuteczna obrona. Z batalii ostatecznie obronną ręką wyszła Miazga Gutkowo, która po golu Michała Rytelewskiego wygrała 1:0.



Niebezpiecznie balansująca nad przepaścią Zgoda F.C. zagrała z MPEC, którego aspiracje są z pewnością większe aniżeli miejsce w tabeli. Wynik już w 2. minucie otworzył Łukasz Buder i to Zgoda niemalże do samego końca pierwszej połowy znajdowała się na prowadzeniu. Następnie do ataku przeszła ekipa Cezarego Serafina. Kacper Golks oraz Sebastian Świder wyprowadzili MPEC na prowadzenie, dając nadzieję na trzy punkty. W 27. minucie Zgoda za sprawą uderzenia Adriana Zasadzkiego wróciła do gry. Chwilę później Kacper Buśko ustalił wynik spotkania na 3:2 dla MPEC-u.



Przed arcyważnym dla układu tabeli meczem Alcar Renault z Milwaukee Team powszechnie faworyta upatrywano w obrońcach tytułu mistrzowskiego. Tyle tylko że Alcar ani myślał ułatwiać zadania Milwaukee. Efektem tego były bramki Sebastiana Krzywickiego i Kamila Koziorowskiego. Milwaukee długo szukało sposobu na znalezienie drogi do bramki rywali. Sygnał do ataku dał dziesięć minut przed końcową syreną Bartosz Dobroński. Alcar, a mówiąc ściślej Kamil Koziorowski, odpowiedział jednak błyskawicznie. Milwaukee próbowało odrabiać straty, ale piłka nie mogła wpaść do bramki rywali. W 28. minucie nadzieję na uratowanie punktu dał Michał Gorgol, a dosłownie sekundę przed końcem meczu Łukasz Gorgol doprowadził do wyrównania.



Na zakończenie wieczoru LUK-CAR i Falco uraczyły nas otwartym futbolem z imponująca liczbą jedenastu bramek! Falco zagrało jak z nut strzelając do 28. minuty aż sześć goli (Kamil Kulas 3, Arkadiusz Mazurkiewicz 2, Mariusz Kaczmarczyk). Rywale do tego momentu zgromadzili „jedynie” trzy trafienia (Bartosz Sacharczuk, Adam Łastowski i bramka samobójcza). I gdy wydawało się, że losy meczu są już rozstrzygnięte, LUK-CAR nabrał wiatru w żagle błyskawicznie, strzelając dwa gole (Andrzej Furgała i Łukasz Marciniak). Ostatnie kilkadziesiąt sekund było wielce emocjonujące, ale Falco udało się „dowieźć” korzystny rezultat i wygrać 6:5.



Wyniki

Cienkie Bolki – Olsztyńskie Wodociągi 4:0 (II liga)

Miazga Gutkowo – GLKS Jonkowo 1:0

MPEC – Zgoda F.C. 3:2

Alcar Renault – Milwaukee Team 3:3

Falco – LUK-CAR 6:5



OLFA II LIGA

1. FC Dajtki 10 30 54:12

2. Cienkie Bolki 10 27 56:13

3. OIRP 9 14 27:26

4. Kebab Super King 9 14 16:27

5. Jasam 9 10 30:37

6. Olsztyńskie Wodociągi 10 9 15:33

7. FS Group 9 6 15:34

8. Fiege Zalando Lounge 10 1 9:40



Strzelcy – OLFA II LIGA

24 – Marcin Jurewicz (Cienkie Bolki)

19 – Paweł Górski (FC Dajtki)

14 – Olaf Gorczyca (Jasam), Mateusz Knifka (FC Dajtki)



OLFA I LIGA

1. Falco 11 25 49:37

2. Milwaukee Team 10 23 43:25

3. Alcar Renault 11 20 48:30

4. MPEC 10 18 41:43

5. LUK-CAR 11 16 42:32

6. Fortuna 10 16 30:21

7. Miazga Gutkowo 11 9 21:54

8. GLKS Jonkowo 11 8 26:39

9. Zgoda F.C. 11 4 30:49



Strzelcy – OLFA I LIGA

20 – Andrzej Furgała (LUK-CAR)

18 – Kamil Koziorowski (Alcar Renault)

14 – Kacper Golks (MPEC)

13 – Przemysław Kozłowski (Milwaukee Team)

12 – Kamil Kulas (Falco)

11 – Przemysław Mikos (Fortuna)

10 – Damian Rogalski (Alcar Renault)

9 – Mariusz Kaczmarczyk (Falco), Łukasz Buder (Zgoda F.C.), Michał Rytelewski (Miazga Gutkowo)





Najbliższe mecze (24.02)

18.50 Jasam – Kebab Super King (II liga)

19.30 MPEC – GLKS Jonkowo

20.10 Fortuna – Alcar Renault

20.50 Falco – Milwaukee Team

21.30 LUK-CAR – Miazga Gutkowo