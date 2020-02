Niegasnąca popularność Krzysztofa Hołowczyca

Podczas sobotniego Balu Sportowca dowiemy się o wynikach 59. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa. Będzie to już mój 27. taki bal! Pamiętam doskonale, że dziesięć lat temu triumfował Krzysztof Hołowczyc.

Najpopularniejszym sportowcem Warmii i Mazur 2009 roku okazał się, podobnie jak rok wcześniej oraz w sześciu innych plebiscytach „Gazety Olsztyńskiej”, kierowca rajdowy Krzysztof Hołowczyc. Natomiast tytuł Trenera Roku przypadł szkoleniowcowi młodych siatkarzy AZS UWM Sergiuszowi Salskiemu.Był to już ósmy plebiscytowy triumf „Hołka”, który jeszcze niedawno szedł „łeb w łeb” z Karolem Jabłońskim (sześć zwycięstw).Bal Sportowca tradycyjnie odbył się w olsztyńskiej restauracji Przystań, gdzie z najpopularniejszymi sportowcami regionu bawili się m.in. senator Ryszard Górecki, marszałek województwa Jacek Protas, wojewoda Marian Podziewski, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz oraz szefowie firm wspierających plebiscyt na czele z Waldemarem Korczakowskim, prezesem Holdingu Przemysłówka.Niezwykle trafioną „uwerturą” Balu był efektowny występ taneczno-akrobatyczny młodych olsztyńskich gimnastyczek. Po ich prezentacji redaktor naczelna „Gazety Olsztyńskiej” Ewa Bartnikowska wypowiedziała sakramentalne: „Bal Sportowca uważam za otwarty”, a prowadzący uroczystość Artur Dryhynycz i Anna Szapiel przystąpili do przedstawienia laureatów.Wtedy to po raz pierwszy nasz plebiscyt wzbogaciły trzy konkursy sms-owe: na Sportowe Wydarzenie Roku, Piłkarza Roku i Najpopularniejszego Sportowca Olsztyna. Ich zwycięzcami okazali się (kolejno): turniej siatkówki plażowej World Tour w Starych Jabłonkach (nagrodę odebrał Tomasz Dowgiałło, dyrektor imprezy), Bartłomiej Wierzbicki z Mazura Ełk i taekwondoka Startu Olsztyn Dariusz Idzikowski.Bal jak co roku trwał prawie do białego rana, a ostatnią parą vipów, która go opuściła, byli... Irena i Piotr Grzymowiczowie.1. Krzysztof Hołowczyc (automobilizm, Orlen Team)2. Małgorzata Plichta (gimnastyka, TGS SMS Olsztyn)3. Kacper Kozłowski (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn)4. Dariusz Idzikowski (taekwondo ITF, Start Olsztyn)5. Tomasz Mendelski (kajakarstwo, OKS Olsztyn)6. Piotr Frelek (piłka ręczna, Traveland Społem Olsztyn)7. Mamed Chalidow (MMA, Arrachion Olsztyn)8. Karol Jabłoński, (żeglarstwo i bojery, Baza Mrągowo)9. Józef Józefacki (siatkówka, AZS UWM)10. Magdalena Figat (lekka atletyka, Jedynka Bartoszyce)