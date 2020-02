Rajdowiec wyprzedził żeglarza

48. Plebiscyt „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego” był znamienny, ponieważ na tron dla zwycięzcy powrócił rajdowiec nad rajdowcami Krzysztof Hołowczyc. A był to już – bagatela! – siódmy taki sukces popularnego „Hołka”.

Siódme plebiscytowe zwycięstwo olsztyńskiego arcymistrza kierownicy oznaczało, że został on samodzielnym liderem klasyfikacji wszech czasów. Do tej pory Krzysztof Hołowczyc – razem ze sławą żeglarstwa Karolem Jabłońskim – dzielili się prowadzeniem na tej liście, mając po sześć wygranych plebiscytów. Przypomnijmy, że wcześniej „Hołek” triumfował w głosowaniu w latach 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 i 1999.Bal Sportowca, na którym ogłoszono wyniki plebiscytu za 2008 rok, odbył się ponownie (po raz ósmy z kolei) w olsztyńskiej restauracji Przystań.Jego uczestników witali w roli gospodarzy: prezes wydawnictwa Edytor Jarosław Tokarczyk oraz nowa redaktor naczelna „Gazety Olsztyńskiej” Ewa Bartnikowska. Jak co roku, tak i teraz wśród zaproszonych gości nie zabrakło osób znanych z pierwszych stron gazet i to nie tylko regionalnych. Przybyli m.in. wojewoda Marian Podziewski, marszałek województwa Jacek Protas, senator Ryszard Górecki oraz szefowie firm sponsorujących plebiscyt, na czele z Jadwigą i Tadeuszem Daszutami, właścicielami salonu samochodowego, którzy ufundowali Hondę Jazz, główną nagrodę dla czytelników wypełniających plebiscytowe kupony.Wszystko rozpoczęło się, jak powiedział na otwarcie balu Artur Dryhynycz, „z małym 30-minutowym akademickim poślizgiem”, ale dalej potoczyło się już bez najmniejszych rozbieżności z programem. Otwarcia balu dokonała redaktor naczelna, która zanim wypowiedziała sakramentalne „Bal Sportowca uważam za otwarty”, stwierdziła: „Ten nasz tradycyjny bal otwieram po raz pierwszy, więc mam małą tremę. To dla nas ogromna przyjemność i zaszczyt gościć państwa u nas. Nie wiem czy jest gdzieś w Polsce podobny plebiscyt, który cieszyłby się tak wielką popularnością wśród czytelników. W tym roku otrzymaliśmy bowiem aż 81 224 kuponów. Gratulując dziesiątce laureatów oraz Trenerowi Roku chciałam pokłonić się nie tylko im, ale również wszystkim nominowanym sportowcom”.Tuż po tym otwarciu, dziennikarze działu sportowego „GO” Paweł Jarząbek i Artur Dryhynycz przystąpili do najważniejszej ceremonii Balu Sportowca, czyli przedstawienia laureatów plebiscytu. I znów nie wszyscy nagrodzeni mogli osobiście odebrać statuetki, dyplomy i piękne kwiaty: tym razem zabrakło siatkarzy Indykpolu AZS Pawła Zagumnego i Wojciecha Grzyba (mecz w Kędzierzynie-Koźlu), Rafała Szukiela (zgrupowanie kadry w USA) oraz Karola Jabłońskiego.Nagradzanie laureatów rozpoczęto jednak od „Sportowego Wydarzenia Roku 2008 na Warmii i Mazurach”. Zdaniem dziennikarskiej kapituły, na to miano najbardziej zasłużył turniej Pucharu Świata w siatkówce plażowej w Starych Jabłonkach. Andrzej Dowgiałło, prezes Grupy Anders, odbierając nagrodę powiedział: „W kraju zawsze nas wyprzedzał pan Lang ze swoim Tour de Pologne, ale teraz po takim wyróżnieniu pewnie nam się powiedzie i „Sportowe Wydarzenie Roku 2009 w Polsce” przypadnie pewnie właśnie naszemu turniejowi”.Kolejną uhonorowaną osobą był Jacek Puciło, szkoleniowiec pływaków olsztyńskiego Kormorana, któremu dziennikarze sportowi "GO" i "DE" przyznali miano Trenera 2009 Roku.Innym emocjonującym wydarzeniem tej imprezy było losowanie właściciela nowej Hondy Jazz. W roli „sierotki” wystąpiła Ewa Bartnikowska, która z pokaźnego stosu kuponów wyciągnęła ten jeden, „samochodowy”. Okazało się, że wypełnił go mieszkaniec Malborka.1. Krzysztof Hołowczyc 367 776 pkt2. Paweł Zagumny 322 0143. Tomasz Mendelski 252 9964. Wojciech Grzyb 243 1175. Piotr Frelek 228 5546. Karol Jabłoński 219 8837. Kacper Kozłowski 196 6588. Rafał Szukiel 156 7729. Krzysztof Pielowski 134 33010. Grzegorz Lech 116 228