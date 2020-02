Plebiscytowy sukces lekkoatlety

W 47. plebiscycie „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego” na najpopularniejszego sportowca województwa w 2007 roku pierwszy na metę wbiegł… Kacper Kozłowski. Biegacz wyprzedził Pawła Zagumnego i Tomasza Mendelskiego.

Bal Sportowca, podczas którego ogłoszono wyniki plebiscytu, już po raz siódmy odbył się w olsztyńskiej restauracji Przystań. Przypomnijmy, że to miejsce nie było przypadkowe na takie uroczystości, jest bowiem owiane wręcz sportową legendą. Przed wojną mieściła się tu żeglarska i bojerowa przystań dostępna dla mieszkańców miasta. Po wojnie mieli tu swoje siedziby żeglarze, kajakarze i motorowodniacy dwóch olsztyńskich klubów — Budowlanych i Gwardii. Magia tego miejsca dodawała więc balom szczególnego kolorytu .Z dziesiątki laureatów najwcześniej „dopłynął” na Przystań... kajakarz-olimpijczyk Tomasz Mendelski. Uczestników balu witali w holu jak zwykle jego gospodarze, z prezesem wydawnictwa Edytor Jarosławem Tokarczykiem i ówczesnym redaktorem naczelnym „Gazety Olsztyńskiej” Tomaszem Glinieckim na czele.Najszczęśliwszymi osobami podczas balu byli zapewne obecni na nim rodzice zwycięzcy plebiscytu Kacpra Kozłowskiego oraz... nieobecna Helena Rejowska, która o tym, że stała się właścicielką hondy city, dowiedziała się od nas telefonicznie.Dlaczego byli tam wtedy rodzice, a nie sam zwycięzca 47. Plebiscytu? Cóż, jest to już taka tradycja, że nie wszyscy laureaci uczestniczą w balu: jedni gdzieś akurat startują w zawodach, a inni wykuwają formę na zagranicznych zgrupowaniach. Tym razem zabrakło czterech laureatów, a przede wszystkim zwycięzcy plebiscytu, lekkoatlety Kacpra Kozłowskiego z AZS UWM Olsztyn, brązowego medalistę mistrzostw świata w sztafecie 4x400 m, który przebywał w tym czasie na obozie kadry olimpijskiej w Afryce Południowej. Zabrakło też żeglarza-bojerowca Karola Jabłońskiego (zastąpił go teść Zygmunt Kamiński), kierowcy rajdowego Krzysztofa Hołowczyca (wyróżnienie odebrał Grzegorz Zieliński, koordynator zespołu rajdowego) i szczypiornisty Piotra Frelka (reprezentował go Leszek Dublaszewski, dyrektor klubu Traveland Społem Olsztyn).Wydarzeniem wyróżniającym tamten plebiscyt od innych, było to, że po raz pierwszy głosowano (na stronie internetowej „GO”) na Sportowe Wydarzenie Roku. Zdaniem internautów na to miano najbardziej zasłużyli siatkarze AZS UWM Olsztyn, zdobywając tytuł mistrzów Polski juniorów. Oni to (w osobie zawodnika tej drużyny Piotra Dominika) byli pierwszymi nagrodzonymi laureatami plebiscytu. Kolejnym był Trener Roku Andrzej Klej, którego badmintonowa drużyna AZS UWM Olsztyn zajęła trzecie miejsce w mistrzostwach Polski.Zapamiętałem pewne wesołe zdarzenie z tamtego balu, związane z losowanie głównej nagrody dla czytelników biorących udział w plebiscycie. Ówczesny kierownik działu sportowego Paweł Jarząbek zatelefonował pod podany na kuponie Heleny Rejowskiej numer, informując: — Mamy dla pani radosną informację: wygrała pani hondę city!— Ale co to za dowcipniś dzwoni do mnie o tak późnej porze, ja w życiu nic nigdy nie wygrałam, więc proszę się rozłączyć — odpowiedziała zaspanym głosem pani Helena, nie wierząc absolutnie w prawdziwość tej informacji. — To żaden dowcip, gratulujemy wygranej — odparł szef działu sportowego.Jak co roku w plebiscytowej zabawie uczestniczyli nie tylko mieszkańcy naszego województwa. Było też ich niemało z innych regionów, a jeden z nich wypełnił utytułowany pięściarz Dariusz Michalczewski. Były bokserski mistrza świata na pierwszym miejscu wpisał w swoim kuponie Tomasza Szewczaka z Olsztyńskiego Stowarzyszenie Ju Jitsu i Judo, najlepszego polskiego zawodnika mistrzostw Europy w Turynie. Na kolejnych dwóch pozycjach znaleźli się już pięściarze — Krzysztof Ciereszko z Tygrysa Elbląg i Michał Syrowatka z Mazura Ełk. Pozostali to: Paweł Zagumny, Kacper Kozłowski, Dariusz Idzikowski, Karol Jabłoński, Krzysztof Hołowczyc, Tomasz Mendelski i Katarzyna Ziółkowska. No i okazało się, że aż sześciu podanych przez niego zawodników znalazło się w „złotej dziesiątce”.Taka była bowiem ostateczna dziesiątka 47. Plebiscytu „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego:1. Kacper Kozłowski (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn)2. Paweł Zagumny (siatkówka, Mlekpol AZS Olsztyn)3. Tomasz Mendelski (kajakarstwo, OKS Olsztyn)4. Wojciech Grzyb (siatkówka, Mlekpol AZS Olsztyn)5. Krzysztof Hołowczyc (automobilizm, Orlen Team)6. Karol Jabłoński (żeglarstwo, Baza Mrągowo)7. Maciej Ruta (taekwondo, AZS UWM Olsztyn)8. Dariusz Idzikowski (taekwondo ITF, Start Olsztyn)9. Paula Plichta (gimnastyka, TG-S SMS Olsztyn)10. Piotr Frelek (piłka ręczna, Traveland Społem Olsztyn)