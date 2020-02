Trzecioligowe derby Olsztyna nie dostarczyły spodziewanych emocji: AZS UWM I łatwo poradził sobie z AZS UWM II.

* AZS UWM Olsztyn - AZS UWM II Olsztyn 93:60





Czwartek przejdzie do historii, bo tego dnia rozegrano pierwsze derby Olsztyna koszykarzy (przed laty kibice oglądali jedynie derby Olsztyna koszykarek).

Zgodnie z przewidywaniami, pierwszy AZS UWM poradził sobie ze starszymi zawodnikami olsztyńskiego klubu.

Drużyna Tomasza Małka prowadziła od początku do końca meczu.

Obecnie AZS UWM ma na swoim koncie dwa zwycięstwa, a ich starsi koledzy jedno.

W niedzielę AZS UWM II zagra w Olsztynie z Czarnymi Słupsk, a pierwszy zespół pojedzie do Kwidzyna.

Niestety, w trzecioligowych rozgrywkach uczestniczą jedynie cztery kluby. Na koniec sezonu jeden z olsztyńskich zespołów ma przystąpić do baraży o II ligę!