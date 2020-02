FAWORYCI GÓRĄ

13. kolejka I ligi OLSA nie przyniosła niespodzianek, bo trzypunktowe zwycięstwa odnosiły wyżej notowane zespoły. Jedynie Banach Auto Serwis urwał punkt wiceliderowi tabeli. Na uwagę zasługuję dziewiąta kolejna wygrana Temidy.

Jako pierwsi na parkiecie pojawili się zawodnicy Temidy i AZS UWM SMS Olsztyn. Temida, legitymująca się serią ośmiu zwycięstw z rzędu, musiała mocno się natrudzić, by zapisać kolejny triumf na swoim koncie. W pierwszym secie młodzież zrzeszona w SMS przez długi czas dominowała, utrzymując kilkupunktowe prowadzenie (15:11; 19:15). Udane zmiany w zespole Pawła Godlewskiego przyniosły oczekiwany efekt i w końcówce trzeci zespół tabeli odrobił straty, zwyciężając 25:22. W drugiej partii Temida kontrolowała przebieg wydarzeń, nie dając podopiecznym Sergiusza Salskiego rozwinąć skrzydeł. Ostatecznie padł wynik identyczny jak w premierowej partii i dziewiąte zwycięstwo tej drużyny stało się faktem. MVP został Marcin Walerzak (zdobył 11 punktów).



Aby móc liczyć się w walce o Top-3, adrenaline.pl TEAM nie może pozwolić sobie na straty punktów. Ale dla SSPS AZS Olsztyn też każdy punkt może mieć duże znaczenie, aby utrzymać się w pierwszoligowej stawce. Ostatecznie górą byli walczący o podium zawodnicy adrenaline. Pierwsza partia to zdecydowana przewaga ekipy Tomasza Świtalskiego, a wynik 25:15 mówi sam za siebie. W drugim secie SSPS podjął walkę, ale przełożyło się to tylko na mniej bolesną porażkę niż w pierwszej partii 22:25. MVP został Marek Pietrusewicz (10 punktów).



W trzecim meczu Legends Olsztyn zmierzyli się z Banach Auto Serwis, który od początku roku notuje same zwycięstwa. Zespoły zafundowały nam dobre widowisko, a do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był tie-break. Pierwszego seta Legends zwyciężyli 25:20. W drugim „Banachy” zrewanżowały się 25:21, chociaż w pewnym momencie przegrywały 17:19. W decydującej rozgrywce wyrównana walka trwała do wyniku 8:8. Później górę wzięło młodość i żywiołowość Legends, którzy wygrali 15:12. MVP został kierujący grą swojego zespołu Mateusz Pietrzak.



Na zakończenie wieczoru Indykpol mierzył się z drużyną Sajtmak i wiedział, że w wypadku trzypunktowego zwycięstwa wskoczy na fotel lidera. Zmotywowane „indyki” rozegrały dobry mecz, w dwóch setach odprawiając przeciwników. MVP został Grzegorz Bogdański (zdobył 10 punktów).



Wyniki

Temida – AZS UWM SMS Olsztyn 2:0 (22,22)

adrenaline.pl TEAM – SSPS AZS Olsztyn 2:0 (15,22)

Legends Olsztyn – Banach Auto Serwis 2:1 (20,-21,12)

Indykpol – Sajtmak 2:0 (20,20)



OLSA I LIGA - 13.02.2020

1. Indykpol 11 25 17:6 (+77)

2. Legends Olsztyn 12 25 19:9 (+67)

3. Temida 12 24 20:10(+66)

4. adrenaline.pl TEAM 11 21 15:9 (+53)

5. Sajtmak 12 15 12:16 (-10)

6. SSPS AZS Olsztyn 12 14 12:17 (-71)

7. Banach Auto Serwis 12 13 11:19 (-45)

8. AZS UWM SMS Olsztyn 11 11 8:16 (-39)

9. Janusze Siatkówki 11 8 6:18 (-92)



Następne spotkania w hali przy ul. Mariańskiej (środa 19.02)

18.00 AZS UWM SMS Olsztyn – Banach Auto Serwis

19.00 SSPS AZS Olsztyn – Janusze Siatkówki

20.00 Temida – Indykpol

21.00 adrenaline.pl TEAM – Legends Olsztyn

Środa 4.03.2020 r.