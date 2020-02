Stomil jest bezkompromisowy

Od poniedziałku Stomil szlifuje formę na zgrupowaniu w Nieborowie. Tym razem drużyna Piotra Zajączkowskiego rozegrała sparing z trzecioligową Pogonią Grodzisk Maz. Sensacji nie było, bowiem olsztynianie pewnie wygrali 3:1.

* Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Stomil Olsztyn 1:3 (1:1)

0:1 - Hinokio (22), 1:1 - (24 k), 1:2 - Skrzecz (30), 1:3 - Siemaszko (72)

STOMIL: Leszczyński (46 Skiba) - Bucholc (46 Kubań), Mosakowski (46 Tarasenko), Szota (46 Bondarenko), Straus (46 Staszak) - Molloy (46 Johnson), Tecław (46 Hajda), Pałaszewski (46 W. Gancarczyk), Skrzecz (60 Mosakowski) - Hinokio, Siemaszko



W czwartkowym sparingu z Pogonią nie zagrało trzech piłkarzy, którzy powoli wracają do treningów z pełnym obciążeniem - Grzegorz Lech, Wiktor Biedrzycki oraz Szymon Sobczak. Jednak Piotr Zajączkowski na obozie posiada 26-osobową kadrę, więc nie miał problemu ze zestawieniem dwóch jedenastek. Olsztyński zespół wygrał 3:1, a pierwszego gola strzelił Koki Hinokio, który dobił piłkę po tym, jak Artur Siemaszko zmarnował rzut karny. Napastnik Stomilu chwilę wcześniej był faulowany w polu karny.

Niestety, dwie minuty po objęciu prowadzenia Stomil stracił gola z rzutu karnego. W 30. minucie do siatki rywali trafił Oktawian Skrzecz po podaniu japońskiego piłkarza olsztyńskiego pierwszoligowca. W drugiej połowie wynik ustalił Siemaszko, który popisał się strzałem z 18 metrów.

Był to dziesiąty sparing Stomilu w 2020 roku. Podopieczni Piotra Zajączkowskiego są bezkompromisowi, bo nie padł jeszcze żaden remis. Olsztyński zespół wygrał osiem spotkań oraz dwa przegrał.

Na koniec zgrupowania w sobotę Stomil zagra z nieco silniejszym rywalem, bo jego formę sprawdzi drugoligowy Znicz Pruszków.

EM



KUP KARNET

Coraz bliżej do pierwszego spotkania Stomilu w rozgrywkach Fortuna 1. Liga. Olsztyński zespół przed własną publicznością zagra z Odrą Opole. Można już kupować karnety na rundę wiosenną, podczas której Stomil zagra 7 spotkań przy al. Piłsudskiego 69a. Jego rywalami będą: Odra Opole, Chrobry Głogów, Chojniczanka Chojnice, Wigry Suwałki, Olimpia Grudziądz, Miedź Legnica oraz GKS Tychy. Za karnet VIP trzeba zapłacić 480 złotych, za normalny 90 zł, a za ulgowy 60 zł. Jest też opcja kupna rodzinnego, wtedy opiekun płaci 60 zł, a za każde dziecko po 30 zł.