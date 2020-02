Plebiscytowe początki Malewskiego

13 lat temu Marcin Malewski po raz pierwszy znalazł się w dziesiątce najpopularniejszych sportowców województwa. - Nawet przez myśl mi wtedy nie przeszło, że kiedyś ten plebiscyt wygram - przyznaje doświadczony szczypiornista.

W czwartek przypomnieliśmy wyniki 46. plebiscytu, w którym podsumowaliśmy 2006 rok. Dziesiąte miejsce zajął wtedy Marcin Malewski, piłkarz ręczny superligowej Warmii Traveland Olsztyn. - Byłem w szoku, gdy dowiedziałem się, że znalazłem się w dziesiątce najpopularniejszych sportowców województwa - przyznaje dzisiaj „Maleś”. - Był to udany bal dla mojej dyscypliny, bo Trenerem Roku został przecież Ludwik Fonferek z Techtransu Darad Elbląg. Kibice wyróżnili mnie, ale tak naprawdę była to nagroda dla całej mojej drużyny, która wtedy nieźle spisywała się w Superlidze, a gdy do Olsztyna przyjeżdżały Vive Kielce i Wisła Płock, to Urania trzeszczała w szwach. Myślę, że na moje wysokie miejsce w plebiscycie wpłynęła też... reprezentacja Polski. Przecież w czasie głosowania ekipa Bogdana Wenty wspaniale grała w mistrzostwach świata, które ostatecznie zakończyła ze srebrnymi medalami (finał z Niemcami został rozegrany 19 stycznia 2007 roku - red.) - dodaje Malewski, który 13 lat temu nie spodziewał się, że 10. miejsce było dopiero początkiem jego pięknej plebiscytowej historii.



- Nawet przez moment nie marzyłem o tym, że kiedyś ten plebiscyt wygram - przyznaje doświadczony olsztyński szczypiornista. - Przecież wśród kandydatów były takie gwiazdy jak Karol Jabłoński, Krzysztof Hołowczyc oraz spora gromada utytułowanych siatkarzy, którzy w Olsztynie zawsze byli i są bardzo popularni. A mimo to udało mi się wygrać w 2015 i 2018 roku. To dopiero była niespodzianka i radość - kończy Marcin Malewski, który ma olbrzymią ochotę zatańczyć także na najbliższym Balu Sportowca, który odbędzie się w hotelu Marina Club. O tym, czy zatańczy, przekonają się Państwo wieczorem 22 lutego.



Wtedy też poznamy szczęśliwców, którzy wygrają bony zakupowe o wartości 5000 złotych (do wykorzystania w Galerii Warmińskiej) i Ekskluzywny Weekend Dla Dwojga, który obejmuje bezpłatne użyczenie samochodu marki Volvo od godz. 17 w piątek do poniedziałku do godz. 11, noclegi dla dwóch osób od piątku do niedzieli w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim; całodzienny pobyt w Termach Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim oraz nocleg i uroczystą kolację w Gospodzie Galiny,

Przypominamy, że są to nagrody w konkursie sms-owym na hasło zagrzewające sportowców do walki. Nagrody trafią do autorów najbardziej kreatywnych haseł, ale muszą oni spełnić jeszcze jeden warunek - 22 lutego o godz. 16 koniecznie muszą odwiedzić Galerię Warmińską, bo tam właśnie zostaną ogłoszone wyniki. Przedstawiciel komisji najpierw odczyta najbardziej kreatywne hasła, po czym zadzwoni do ich autorów, którzy muszą telefon odebrać i w ciągu pięciu minut pojawić się na scenie. Jeśli telefonu nie odbiorą lub będą zbyt daleko od Galerii Warmińskiej, wtedy przed szansą staną autorzy kolejnych wyróżnionych haseł.

Natomiast na tych, którzy pieczołowicie wypełniali kupony, przygotowaliśmy 20 000 złotych (sponsorem tej nagrody jest Bank Citi i Citi Handlowy). Podczas balu wylosujemy jeden kupon, po czym zadzwonimy do jego nadawcy i zadamy jedno łatwe pytanie związane z plebiscytem. Jeśli nasz czytelnik udzieli prawidłowej odpowiedzi, dostanie 20 000 złotych. Jeśli jednak pomyli się lub nie odbierze telefonu (zadzwonimy dwa razy), wtedy wylosujemy drugi kupon i całą procedurę powtórzymy od początku.

ARTUR DRYHYNYCZ



ZWYCIĘZCY PLEBISCYTU

1954: Ryszard WOLIŃSKI (lekka atletyka)

1955: Franciszek WESOŁOWSKI (l.a.)

1957: Tadeusz MATYJEK (l.a.)

1958: Edward TRUSZYŃSKI (sporty motorowe)

1959: Ryszard PATELKA (l.a.)

1960: Antoni PACYŃSKI (jeździectwo)

1961: Ireneusz KLUCZEK (l.a.)

1962: KLUCZEK

1963: Janusz REJEWSKI (żeglarstwo)

1964: KLUCZEK

1965: Danuta SOBIESKA (l.a.)

1966: Barbara KOPYT (strzelectwo)

1967: Danuta SOBIESKA-WIERZBOWSKA (l.a.)

1968: Stanisław ZDUŃCZYK (siatkówka)

1969: ZDUŃCZYK

1970: SOBIESKA-WIERZBOWSKA

1971: SOBIESKA-WIERZBOWSKA

1972: Stanisław IWANIAK (siatkówka)

1973: Andrzej GRONOWICZ (kajakarstwo)

1974: GRONOWICZ

1975: Mirosław RYBACZEWSKI (siatkówka)

1982: Ryszard SZPARAK (l.a.)

1983: Andrzej KOMAR (podnoszenie ciężarów)

1984: Stanisław OLSZEWSKI (sporty motorowe)

1985: Małgorzata PAŁASZ-PIASECKA (żeglarstwo)

1986: Marian BUBLEWICZ (automobilizm)

1987: BUBLEWICZ

1988: Piotr BURCZYŃSKI (bojery)

1989: Mariusz SZYSZKO (siatkówka)

1990: BUBLEWICZ

1991: BUBLEWICZ

1992: BUBLEWICZ

1993: Karol JABŁOŃSKI (żeglarstwo, bojery)

1994: Krzysztof HOŁOWCZYC (automobilizm)

1995: HOŁOWCZYC

1996: HOŁOWCZYC

1997: HOŁOWCZYC

1998: HOŁOWCZYC

1999: HOŁOWCZYC

2000: Adam SEROCZYŃSKI (kajakarstwo)

2001: JABŁOŃSKI

2002: JABŁOŃSKI

2003: JABŁOŃSKI

2004: JABŁOŃSKI

2005: JABŁOŃSKI

2006: Paweł ZAGUMNY (siatkówka)

2007: Kacper KOZŁOWSKI (lekka atletyka)

2008: HOŁOWCZYC

2009: HOŁOWCZYC

2010: HOŁOWCZYC

2011: Mamed CHALIDOW (mieszane sztuki walki)

2012: CHALIDOW

2013: CHALIDOW

2014: HOŁOWCZYC

2015: Marcin MALEWSKI (piłka ręczna)

2016: Joanna JĘDRZEJCZYK (mieszane sztuki walki)

2017: Konrad BUKOWIECKI (lekka atletyka)

2018: MALEWSKI

2019: ?????