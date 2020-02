Szczypiorniak marzy o awansie

Piłkarze ręczni Szczypiorniaka Olsztyn rozpoczyna dzisiaj kolejną ciężką batalię o mistrzostwo Polski juniorów. W Łodzi odbędzie się jeden z turniejów 1/8 finału, podczas którego podopieczni Konstantego Targońskiego rozegrają trzy trudne spotkania.

Dwa tygodnie temu Szczypiorniak gościł w Olsztynie trzy drużyny. Olsztyński zespół wygrał z Agrykolą Warszawa i Azotami Puławy, a na koniec minimalnie przegrał z Czuwajem Przemyśl, no i w efekcie awansował do kolejnej rundy.

Konstanty Targoński w turniejach mistrzostw Polski korzysta z zawodników, którzy grają i zdobywają doświadczenie na II-ligowych parkietach.



Do zespołu na czas mistrzostw dołączyli też wychowankowie, którzy obecnie trenują w Szkołach Mistrzostwa Sportowego. Jakub Brzeziński, Artur Bienenda oraz Jakub Ałaj uczą się i trenują w Kielcach, a Igor Graczyk w Gdańsku.



- Fajnie, że są z nami, bo to nam dało pole manewru - mówi Targoński. - Stworzyliśmy fajny zespół i na każdej pozycji mogliśmy wymieniać zawodników. To nie było ze stratą dla drużyny, każdy wchodził i dawał dużo zespołowi. Twarda obrona i mobilizacja była kluczem do zwycięstwa w dwóch pierwszych spotkaniach olsztyńskiego turnieju.

Do Łodzi Szczypiorniak jedzie pełen optymizmu. - Dobrze, że w zespole nie ma żadnych kontuzji - mówi Targoński. - Zabieram najsilniejszą szesnastkę. Zawodnicy z SMS-u przyjechali do nas w środę, więc odbyli z nami jeszcze dwie jednostki treningowe.

W 1/8 finału mistrzostw Polski juniorów oprócz olsztyńskiego zespołu zagrają jeszcze: Anilana Łódź, Wybrzeże Gdańsk oraz MKS Poznań. - To najsilniejsza grupa 1/8 finału - ocenia Targoński. - Jeżeli jednak chce się grać o medale, to trzeba wygrywać z najlepszymi. Kluczowe będzie spotkanie w Wybrzeżem, jak się uda wygrać, wtedy powinniśmy awansować.



Terminarz

Piątek g. 16: MKS Poznań - Szczypiorniak Olsztyn, g. 18: Anilana Łódź - Wybrzeże Gdańsk; sobota g. 10: Wybrzeże - Szczypiorniak, g. 12: Anilana - Poznań; niedziela g. 10: Poznań - Wybrzeże, g. 12: Anilana - Szczypiorniak.