KKS pojechał do jaskini lwa

W sobotę o godz. 18 w Pruszkowie koszykarki KKS Olsztyn zakończą pierwszoligowy sezon. — Może to być ciekawy mecz, jeżeli pokażemy się z najlepszej strony i będziemy grały swoją koszykówkę — uważa Joanna Markiewicz, kapitan olsztyńskiego zespołu.

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są gospodynie - nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Pruszków to bardzo mocny zespół i wiele wskazuje na to, że w tym sezonie zdoła wreszcie awansować do ekstraklasy.

O możliwościach ekipy MKS świadczy dotychczasowy ligowy bilans: 13 zwycięstw i tylko jedna porażka, dodajmy, że niespodziewana, bo u siebie 73:86 z SMS PZKosz Łomianki.

Pruszkowskie koszykarki nie przegrały na wyjeździe, a w Olsztynie rozgromiły KKS 93:67. W tamtym spotkaniu najwięcej punktów dla olsztynianek zdobyły: Joanna Markiewicz (23) i Ksenia Woźniak (14), natomiast dla zwyciężczyń: 29-letnia Olivia Szumełda (26) i jej rówieśnica Alicja Wawrzyniak (15), która przed laty grała w KKS pod panieńskim nazwiskiem Minczewska. A skoro już mowa o byłych zawodniczkach olsztyńskiej drużyny, to Aleksandra Mońko, która w tym sezonie przeszła do Zagłębia Sosnowiec, zdobyła niedawno z tym zespołem tytuł wicemistrzyń Polski U 22. Natomiast złotymi medalistkami tych mistrzostw zostały zawodniczki Arki Gdynia, dobre znajome olsztyńskich koszykarek z pierwszoligowych rozgrywek.



— Praktycznie to nawet w przypadku zwycięstwa w Pruszkowie nie mamy szans na zajęcie 6. miejsca gwarantującego udział w play-off — twierdzi trener KKS Tomasz Sztąberski. — Wygrana z Pruszkowem będzie tym bardziej trudna do osiągnięcia, bo pojedziemy tam bez naszych juniorek m.in. Sztąberskiej, Gromadzińskiej i Kitkowskiej. Dlaczego, że w niedzielę o godz. 11 nasz zespół U-18 w lidze pomorskiej ma bardzo ważny mecz z Młodymi Lwicami Gdańsk. Naszym zamiarem jest zajęcie przynajmniej 3. miejsca w tych rozgrywkach, gwarantującego udział w ćwierćfinałach MP. Niedzielne zwycięstwo może nas mocno do tej pozycji przybliżyć — podkreśla szkoleniowiec i prezes KKS Olsztyn.

— Nie jest jednak tak, że jedziemy tam tylko po to, żeby rozegrać spotkanie, ale chcemy też ten mecz wygrać — dodaje Joanna Markiewicz, kapitan olsztynianek. — Mimo wszystko może to być ciekawy mecz, jeżeli pokażemy się z najlepszej strony i będziemy grały swoją koszykówkę. Tam jest duża sala, jest w niej zimno i gra się nieprzyjemnie. Jesteśmy przygotowane do twardej walki — podkreśla Markiewicz.

* Inne mecze 17. kolejki: SMS PZKosz Łomianki — Arka II Gdynia, SMS PZKosz Łomianki — AZS Uniwersytet Warszawski, Polonia Warszawa — Mon-Pol Płock.

Lech Janka

Po 16 kolejkach

1. Pruszków* 27 1224:866

2. Arka II* 26 1049:810

3. Mon-Pol* 22 1097:935

4. Polonia 22 907:772

5. KKS** 20 1015:1172

6. AZS UW 19 995:931

7. SMS PZKosz 19 931:887

8. PG II** 18 825:1118

9. SMS II 13 635:1187

* mecz więcej ** dwa mecze więcej