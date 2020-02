Futsalowa sensacja z Korsz

Dwie futsalowe drużyny z Warmii i Mazur awansowały do 1/8 finału Pucharu Polski.

Daga Korsze, czyli zespół założony przez Krzysztofa Piwiszkisa, we własnej hali po dogrywce wyeliminował LSSS Lębork. Natomiast Constract Lubawa na wyjeździe bez problemów uporał się z Mieszkiem Gniezno.



* Daga Sport Korsze - LSSS Lębork 3:2 (0:0, 1:1)

1:0 - Kuśnierz (29), 1:1 - Ziarko (33), 2:1 - Paweł Sawicki (50), 3:1 - Mchniak (50), 3:2 - Narewski (50)



- Mało kto się spodziewał, że możemy się im postawić - przyznał Krzysztof Piwiszkis. - Tak szczerze, to chyba nawet sami nie do końca wierzyliśmy w ten awans (Lębork jest liderem I ligi - red.). A tu proszę. Wygraliśmy, niespodzianka dużego kalibru. Takie zwycięstwa smakują szczególnie.



* Mieszko Gniezno - Constract Lubawa 1:6 (0:4)

0:1 - Pedrinho (2), 0:2 - Raszkowski (8), 0:3 - Budzyń (15), 0:4 - Kaniewski (19), 0:5 - Pereira (29), 0:6 - Pedrinho (37 k) , 1:6 - Bereźnicki (37 k)



W 1/8 finału Daga zagra z... Constractem.