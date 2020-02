Dajtki już awansowały!

W hali Urania wybiegły zespoły OLFA (I i II liga) rozegrać kolejną kolejkę rozgrywek, których organizatorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Na szczyt pierwszoligowej tabeli wrócił Milwaukee Team, a Dajtki wygrały rozgrywki II ligi.

Wieczór zaczęliśmy od zmagań drugoligowców. Wygrywające mecz za meczem FC Dajtki sprawdziły formę Fiege Zalando Lounge, których czarna seria spotkań bez zwycięstwa po ostatniej kolejce przedłużyła się już do dziewięciu meczów. Tym razem jednak debiutujące w OLFA Zalando pokazało się z naprawdę dobrej strony. FC Datki sięgnęły wprawdzie po komplet punktów, aplikując rywalom dwie bramki (Mateusz Knifka oraz gol samobójczy), ale ligowy „kopciuszek” nawiązywał wyrównaną walkę z zespołem, który już zapewnił sobie awans do I ligi.



W I lidze Miazga Gutkowo i Zgoda F.C okupują dwa ostatnia miejsca w tabeli, dlatego też konfrontacja pomiędzy nimi była przysłowiowym meczem za sześć punktów. Lepiej zaczął beniaminek i po niespełna czterech minutach za sprawą Łukasza Budera Zgoda prowadziła 1:0. Następnie do głosy doszli gracze Miazgi, którzy w kilka minut zdobyli trzy gole (Michał Ulaszewski 2, Szymor Chodor). Rywale odpowiedzieli tuż po przerwie, gdy Bartosz Mićko mierzonym strzałem pokonał bramkarza Gutkowa. Ostatnie minuty były niezwykle emocjonującym widowiskiem, ale to Miazga mogła się cieszyć z trzech oczek, po tym jak Szymon Chodor ustalił wynik meczu na 4:2.



Hitem pierwszoligowej kolejki był mecz Milwaukee Team z Fortuną. Aktualny mistrz i wicemistrz OLFA pokazali kawał dobrego futbolu, ale ręce do góry po zakończeniu meczu mogła podnieść tylko jedna drużyna. Pierwsi drogę do bramki rywali znaleźli piłkarze Milwaukee, a mówiąc ściślej Przemysław Kozłowski. Wicemistrzowie OLFA z sezonu 2018/19 wzięli się jednak ostro do roboty i dzięki bramce Przemysława Mikosa doprowadzili do wyrównania w 10. minucie. Tyle tylko że Milwaukee nie z takich opresji wychodziło obronną ręką. Bartosz Dobroński w 21. minucie niewygodnym strzałem rozstrzygnął losy meczu. 2:1 dla Milwaukee Team!



Falco, które sezon zaczęło wyjątkowo udanie, od pewnego czasu wyraźnie obniżyło loty. Z kolei GLKS Jonkowo - jeżeli chce utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej - w każdym meczu musi szukać cennych punktów. Po wyjątkowo zaciętym meczu padł remis 2:2 (bramki dla Falco: Bogdan Ślimak 2; dla GLKS: Marcin Pieczurczyk i Bartosz Kurto). Warto jednak podkreślić, że Falco trzy sekundy przed końcową syreną nie wykorzystało rzutu karnego…



Walczące o top 3 LUK-CAR i Alcar Renault zagrały ze sobą w ostatnim meczu wieczoru. Zbliżony potencjał obu zespołów zwiastował zacięte i wyrównane spotkanie. Alcar Renault wspiął się jednak na wyżyny swoich umiejętności i po 16 minutach zasłużenie prowadził 4:0 (Kamil Koziorowski 2, Damian Rogalski, Arkadiusz Mędrzycki)! LUK-CAR nie zrezygnował, wskutek czego po trafieniach Pawła Rudzińskiego i Grzegorza Metery mieliśmy emocjonujące ostatnie pięć minut. Andrzej Furgała i spółka walczyli, ale skuteczne kontry rywali na bramki zamienili Cezary Adamowicz oraz Kamil Koziorowski, który kompletując hat-tricka ustalił wynik konfrontacji na 6:2 dla Alcar Renault.



Wyniki

FC Dajtki – Fiege Zalando Lounge 2:0

Miazga Gutkowo – Zgoda F.C. 4:3

Fortuna – Milwaukee 1:2

Falco – GLKS Jonkowo 2:2

LUK-CAR – Alcar Renault 2:6



OLFA II LIGA

1. FC Dajtki 10 30 54:12

2. Cienkie Bolki 9 24 52:13

3. OIRP 9 14 27:26

4. Kebab Super King 9 14 16:27

5. Jasam 9 10 30:37

6. Olsztyńskie Wodociągi 9 9 15:29

7. FS Group 9 6 15:34

8. Fiege Zalando Lounge 10 1 9:40





Strzelcy – OLFA II LIGA

22 – Marcin Jurewicz (Cienkie Bolki)

19 – Paweł Górski (FC Dajtki)

14 – Olaf Gorczyca (Jasam), Mateusz Knifka (FC Dajtki)



OLFA I LIGA

1. Milwaukee Team 9 22 40:22

2. Falco 10 22 43:32

3. Alcar Renault 10 19 45:27

4. LUK-CAR 10 16 37:26

5. Fortuna 10 16 30:21

6. MPEC 9 15 38:41

7. GLKS Jonkowo 10 8 26:38

8. Miazga Gutkowo 10 6 20:54

9. Zgoda F.C. 10 4 28:46



Strzelcy – OLFA I LIGA

19 – Andrzej Furgała (LUK-CAR)

16 – Kamil Koziorowski (Alcar Renault)

13 – Kacper Golks (MPEC), Przemysław Kozłowski (Milwaukee Team)

11 – Przemysław Mikos (Fortuna)

10 – Damian Rogalski (Alcar Renault)

8 – Rafał Stanisławski (MPEC), Mariusz Kaczmarczyk (Falco), Łukasz Buder (Zgoda F.C.)



Najbliższe mecze:

OLFA I i II LIGA – 17.2.2020

18.50 Olsztyńskie Wodociągi – Cienkie Bolki (II liga)

19.30 Miazga Gutkowo – GLKS Jonkowo

20.10 MPEC – Zgoda F.C.

20.50 Alcar Renault – Milwaukee Team

21.30 LUK-CAR – Falco