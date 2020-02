Dwa medale i rekord Kowalewicza

W strzeleckich zawodach w czeskim Pilźnie wziął udział Maciej Kowalewicz z Gwardii Olsztyn.

Student UWM w seniorskim towarzystwie radzi sobie coraz lepiej, o czym świadczą dwa medale, które przywiózł do Olsztyna. W pierwszym dniu w konkurencji karabin pneumatyczny 60 strzałów Kowalewicz uzyskał wynik 622,8 pkt co dało mu 9. miejsce (do finału zabrakło mu jedynie 0,7 pkt). Nazajutrz w tej samej konkurencji osiągnął rezultat o wiele lepszy, bo jako pierwszy Polak przekroczył granicę 630 pkt. „Wystrzelał” 630,1 pkt i poprawił rekord Polski o jeden punkt. W finale olsztynianin zdobył brązowy medal, ulegając jedynie rosyjskim medalistom olimpijskim. Ostatniego dnia zawodów Kowalewicz i Marta Mazany (Zawisza Bydgoszcz) zajęli drugie miejsce w konkurencji karabin pneumatyczny MIX.