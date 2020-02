Indykpol AZS coraz niżej w tabeli

W piątek o godz. 20.30 Indykpol AZS podejmie w Uranii beniaminka z Suwałk, który właśnie postarał się o sensację, ogrywając za trzy punkty Skrę,

Dla Skry była to pierwsza porażka po serii aż 10 zwycięstw w PlusLidze! Warto zauważyć kosmiczne wskaźniki obu przyjmujących Ślepska: Belg Kevin Klinkenberg skończył 13 z 19, a „polski” Francuz Nicolas Szerszeń – aż 19 z 23 ataków, co daje (odpowiednio) skuteczność na poziomie 68 i prawie 83 procent!

Meczem ze Ślepskiem olsztynianie zaczną serię czterech kluczowych pojedynków, bo później czekają ich kolejno: wyjazd do Lubina (21.02), mecz z Visłą (26.02) oraz wyjazd do Sosnowca na mecz z Będzinem (3.03).



* Poniedziałkowy mecz Czarni Radom - Resovia Rzeszów 3:0 (15, 17, 19). W efekcie radomianie wyprzedzili Indykpol AZS, który spadł już na 11. miejsce...



TABELA PLUSLIGI

1. Verva 18-1 51 55:14

2. ZAKSA 16-3 49 53:17

3. Skra 15-4 46 50:19

4. Jastrzębie 15-4 41 45:25

5. Katowice 9-10 28 42:43

6. Trefl 8-10 25 35:36

7. Ślepsk 8-11 22 31:44

8. Czarni 7-11 22 32:40

——————————————

9. Cuprum 7-13 21 30:45

10. Aluron 7-12 21 27:42

11. Indykpol AZS 7-11 20 32:42

12. Resovia 6-13 20 29:45

13. Będzin 7-12 19 29:45

14. Visła 2-17 11 22:55

* Uwaga. Przy równej liczbie punktów o wyższym miejscu decyduje najpierw liczba zwycięstw.