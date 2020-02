5 kilometrów przyjemności

Nad jeziorem Długim odbyła się czwarta odsłona przełajowego cyklu City Trail. Rywalizowało 435 biegaczy, a najszybsi na 5-kilometrowej trasie byli Przemysław Dąbrowski i Magdalena Trzeciak.

Przemysław Dąbrowski to maratończyk z rekordem życiowym na poziomie 2:20.10, a jego sobotni wynik (16.12) jest najlepszym czasem uzyskanym w obecnej edycji biegów nad jeziorem Długim.

- Przygotowania do sezonu w pełni, więc celem tego startu było przetarcie się i sprawdzenie aktualnej formy przed obozem w Szklarskiej Porębie - powiedział na mecie zwycięzca biegu. - Sprawdzian wyszedł bardzo dobrze. Od początku narzuciłem swoje tempo i utrzymałem prowadzenie do końca. Od połowy dystansu miałem zdecydowaną przewagę, więc końcówkę spokojnie kontrolowałem. Trasa była trudna technicznie, z licznymi podbiegami, ale takie trasy są potrzebne w trakcie zimowych przygotowań, żeby później na płaskich zawodach było łatwiej. Niestety, w Polsce trochę się o przełajach zapomina. Cykl City Trail wypełnia lukę w kalendarzu – dodał wicemistrz Polski w maratonie z 2017 roku.

Drugie miejsce zajął Wiktor Kujawa (16.26), a jako trzeci zawody ukończył Konrad Nosarzewski (16.32), który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej.



Wśród kobiet najszybszą okazała się Magdalena Trzeciak (18.54), druga była liderka klasyfikacji generalnej Martyna Budziłek (18.58), a trzecią lokatę wywalczyła Milena Kędzia (20.29).

City Trail to zawody rodzinne, bo są organizowane biegi dla dzieci i młodzieży, a poza tym w biegu głównym startują też całe rodziny.

- Startuję dla przyjemności, chociaż kiedyś trenowałam lekkoatletykę - przyznała Aleksandra Pałejko. - W tych zawodach biegam razem z mamą, więc jest to bardziej rodzinna zabawa. Ruszamy zawsze razem, wspieramy się i motywujemy nawzajem, ewentualnie w trakcie biegu czasami się rozdzielamy, jeśli któraś z nas ma więcej siły, by przyspieszyć. Moja mama też trenowała w przeszłości, ale początkowo nie była chętna do udziału w City Trail. Jednak po pierwszym biegu spodobało się jej i teraz ukończyłyśmy już trzecie zawody. Jeszcze jeden bieg i będziemy miały pamiątkowy medal.

Biegi City Trail Olsztyn są poprowadzone po pętli nad jeziorem Długim. Kolejny bieg jest zaplanowany na 29 lutego, ostatnie zawody odbędą się 21 marca, natomiast uroczyste podsumowanie sezonu zaplanowano na początek kwietnia. Tego dnia zostaną rozdane pamiątkowe medale dla wszystkich, którzy ukończą co najmniej 4 biegi, a także nagrody dla najszybszych biegaczy.

Poza Olsztynem zawody z tego cyklu są organizowane w Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu.

