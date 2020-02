Jeden sms przesądził o wygranej!

Uff, w końcu dotarliśmy do mety! Trzeba przyznać, że w ostatnich dwóch dniach zostaliśmy zasypani kuponami. Ciekawie wyglądała także końcówka głosowań sms-owych, bo jest kategoria, w której o zwycięstwie zadecydował jeden sms.



Doceń sportowców i podziękuj im za sportowe emocje!



Trwa 59. Plebiscyt na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Głosować można do 7 lutego.



Więcej informacji o plebiscycie >>>TUTAJ.

Tradycyjnie ostatnie dni były bardzo gorące, bowiem wielu czytelników zbiera kupony, by je nam potem „za pięć dwunasta” dostarczyć w jednej grubej kopercie, kopertach lub nawet w pudełkach. Nie inaczej było i tym razem, zdradzimy tylko, że w czwartek i piątek dostaliśmy kilka tysięcy poprawnie wypełnionych kuponów. Niestety, było też kilkadziesiąt wypełnionych błędnie, więc te nie zostały policzone. I tak na przykład panowie Adam i Mirosław oraz pani Alina na swoich kuponach umieścili m.in. kandydatów z konkursów sms-owych na Sportowe Wydarzenie Roku, Piłkarza Roku i Sportowca bez Barier. Z wielkim żalem kupony musieliśmy odrzucić, przez co ich nadawcy stracili szansę na wygranie 20 tysięcy złotych. Przypominamy, że jest to nagroda (jej sponsorem jest Bank Citi i Citi Handlowy), którą dostanie jeden z nadawców kuponów.Żeby wygrać, trzeba mieć szczęście w losowaniu, a poza tym... być pod telefonem późnym wieczorem 22 lutego. A to dlatego, że po losowaniu zadzwonimy do nadawcy wylosowanego kuponu, by zadać mu niezbyt trudne pytanie związane z plebiscytem. I dopiero po udzieleniu poprawnej odpowiedzi kandydat stanie się już pełnoprawnym zwycięzcą nagrody.Jeśli jednak głosujący od wylosowanego kuponu nie odbierze telefonu (po dwukrotnym wybraniu numeru) albo udzieli błędnej odpowiedzi, wtedy cała procedura losowania zostanie powtórzona.Wczoraj wieczorem, już po oddaniu gazety do druku, zakończyliśmy obliczanie wyników 59. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa. Wszystko wskazywało na to, że skład „złotej” dziesiątki już nie powinien się zmienić, a już na pewno nie czołowej trójki. Generalnie wszystko wskazywało na to, że tę edycję plebiscytu zdominują przedstawiciele gier zespołowych - przypominamy, że w ubiegłym tygodniu aż pięciu/pięcioro z nich było w gronie laureatów. A ilu w końcu zatańczy na Balu Sportowca? O tym dowiemy się 22 lutego. Wczoraj wieczorem wszystkich laureatów zaprosiliśmy do hotelu Marina Club w Sile, gdzie odbędzie się bal, natomiast zwycięzcy głosowań sms-owych zostali poinformowani już w sobotę.Na Balu Sportowca będzie też Trener Roku, którego tradycyjnie wybrali dziennikarze sportowi „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”, dlatego teraz przypominamy poprzednich docenionych przez nas szkoleniowców:1990: Krystyna i Zbigniew ŻOŁNIEROWICZOWIE (gimnastyka sportowa, Stomil Olsztyn)1993: Bogusław KACZMAREK (piłka nożna, Stomil)1994: Józef ŁOBOCKI (piłka nożna, Stomil)1995: Andrzej OLSZEWSKI (motocross, Motoklub Elf Olsztyn)1996: Tadeusz CZYCZEL (tenis stołowy, Kormoran Ostróda)1997: Jerzy LITWIŃSKI (taekwondo ITF, Start Olsztyn)1998: Mieczysław NOWAK (piłka ręczna, Warmia Traveland Olsztyn)1999: Stanisław MICKIEWICZ (żeglarstwo, Baza Mrągowo)2000: Zbyszek PIETKIEWICZ (tenis stołowy, LUKS Cekol Stawiguda)2001: Anatoli BUJALSKI (koszykówka, Łączność Olsztyn)2002: Andrzej SIENNICKI (lekka atletyka, Gwardia Olsztyn)2003: Aleksander WOLSKI (judo, Rekord Olsztyn)2004: Marek MAKOWSKI (koszykówka, Trójeczka Olsztyn)2005: Dariusz NOWICKI (taekwondo WTF, AZS UWM Olsztyn)2006: Ludwik FONFEREK (piłka ręczna, Techtrans Darad Elbląg)2007: Andrzej KLEJ (badminton, AZS UWM Olsztyn)2008: Jacek PUCIŁO (pływanie, Kormoran Olsztyn)2009: Sergiusz Salski (siatkówka, AZS UWM Olsztyn)2010: Jerzy RINGWELSKI (piłka ręczna, Truso Elbląg)2011: Alicja i Tomasz SZTĄBERSCY (koszykówka, KKS Apteki Arnika Olsztyn)2012: Zbigniew LUDWICHOWSKI (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn)2013: Andrzej KAMIŃSKI (kajakarstwo, Olsztyński Klub Sportów Wodnych)2014: Ireneusz BUKOWIECKI (lekka atletyka, Gwardia Szczytno)2015: Wojciech SARNACKI (judo, Gwardia Olsztyn)2016: Piotr KOŁACIŃSKI (tenis stołowy, Dekorglass Działdowo)2017: Andrzej NIEWRZAWA (piłka ręczna, Start Elbląg)2018: Wojciech JANUSZ (żeglarstwo SSW MOS Iława)2019: ????