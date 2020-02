Liczenie, sumowanie, no i bal!

Było miło, ale się skończyło... Przynajmniej jeśli chodzi o oddawanie głosów w 59. Plebiscycie na Najpopularniejszych Sportowców Województwa, bo to zakończyło się w piątek. Teraz najważniejsze: wyniki, które ogłosimy 22 lutego.



Doceń sportowców i podziękuj im za sportowe emocje!



Trwa 59. Plebiscyt na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Głosować można do 7 lutego.



Więcej informacji o plebiscycie >>>TUTAJ.

Już niemal tradycyjnie, podanie do wiadomości „złotej” dziesiątki laureatów, a także zwycięzców wszystkich konkursów SMS-owych, nastąpi podczas Balu Sportowca. W tym roku to uroczyste podsumowanie plebiscytu na najpopularniejszych sportowców Warmii i Mazur — zaplanowane na 22 lutego — odbędzie się w gościnnych progach pięciogwiazdkowego hotelu Marina Club w podolsztyńskiej Sile.Na pewno warto jeszcze raz przypomnieć, że jeden z nadawców kuponów wygra 20 tysięcy złotych (sponsorem tej nagrody jest Bank Citi i Citi Handlowy). Żeby mieć na to szansę, trzeba będzie mieć po pierwsze, szczęście w losowaniu, a poza tym... być pod telefonem późnym wieczorem 22 lutego. A to dlatego, że po losowaniu musimy zadzwonić do kandydata na zwycięzcę oraz zadać mu niezbyt trudne pytanie związane z naszym plebiscytem. I dopiero po udzieleniu poprawnej odpowiedzi kandydat stanie się już pełnoprawnym zwycięzcą nagrody. Jeśli jednak głosujący od wylosowanego kuponu nie odbierze telefonu (po dwukrotnym wybraniu numeru) albo udzieli błędnej odpowiedzi, wtedy cała procedura losowania zostanie powtórzona.Na tym nie koniec dobrych wiadomości dla głosujących, bo przecież w konkursie SMS-owym — o czym też nie raz pisaliśmy — można wygrać dwie cenne nagrody. A są to bony zakupowe o wartości 5000 złotych (do wykorzystania w Galerii Warmińskiej) oraz pakiet usług Ekskluzywny Weekend Dla Dwojga, który obejmuje: bezpłatne użyczenie samochodu marki Volvo od godz. 17 w piątek do poniedziałku do godz. 11, noclegi dla dwóch osób od piątku do niedzieli w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim, całodzienny pobyt w Termach Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, a także nocleg z niedzieli na poniedziałek oraz uroczystą kolację w Gospodzie Galiny!Tu z kolei do północy z piątku na sobotę (a więc ten konkurs także już się zakończył) trzeba było wysłać SMS-a z hasłem zagrzewającym sportowców do walki.Te nagrody trafią do autorów najbardziej kreatywnych haseł, ale tu też niezbędny jest jeszcze jeden warunek — 22 lutego o godz. 16 uczestnicy tego konkursu koniecznie muszą odwiedzić Galerię Warmińską, bo to właśnie tam zostaną ogłoszone wyniki.Przedstawiciel komisji najpierw odczyta najbardziej kreatywne hasła, po czym zadzwoni do ich autorów, którzy muszą odebrać telefon i w ciągu pięciu minut pojawić się na scenie. Jeśli telefonu nie odbiorą albo będą zbyt daleko od Galerii Warmińskiej, wtedy przed szansą staną autorzy kolejnych wyróżnionych haseł. Powodzenia w losowaniu!