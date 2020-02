Młode Wilki punktów nie rozdają

W ekstraklasie OLSA nie ma łatwych spotkań. Ostatnia kolejka dobitnie pokazała, że teoretycznie słabsze zespoły przy odpowiedniej mobilizacji i zaangażowaniu są w stanie toczyć równorzędną walkę z ligowymi potentatami.

Siatkarski wieczór zainaugurowała konfrontacja Michelina z AKS Kormoran. Na papierze faworytem byli zawodnicy AKS, ale reprezentanci francuskiego potentata motoryzacyjnego okazali się wyjątkowo trudną przeszkodą do przejścia. Znakomitym tego przykładem jest wynik pierwszego seta, który Kormoran wygrał 31:29! Druga partia miała podobny przebieg, z tą tylko różnicą, że faworyzowana ekipa nieco wcześniej wypracowała sobie kilkupunktową przewagę i zamknęła seta wynikiem 25:22. MVP został niezwykle skuteczny na siatce Sebastian Surowik.



Nocożercy - jeżeli marzą o zameldowaniu się na koniec sezonu w top 3 - muszą sięgać po komplet punktów z zespołami sytuującymi się w drugiej części tabeli. Gracze Geoexpert Sunbroker Team z pewnością o tym wiedzieli, ale wobec budzącej uznanie „siły ognia” Nocożerców momentami byli doprawdy bezradni. Nie zmienia to jednak faktu, że grający w piątkę Geoexpert nie położył się na parkiecie, walcząc od pierwszej do ostatniej piłki. Starania ósmej drużyny OLSA na niewiele się jednak zdały, albowiem ostatecznie mecz zakończył się stosunkowo pewnym zwycięstwem Nocożerców 2:0 (25:19; 25:21). MVP został Arkadiusz Bloch.



Potem Geoexpert Sunbroker Team rozegrał jeszcze zaległy mecz z Inter Parts OSW Olsztyn, no i nie był faworytem. Początek meczu rzeczywiście zwiastował „spacerek” obrońców tytułu, jednakże z biegiem czasu spisywana na straty ekipa zaczęła coraz śmielej radzić sobie na parkiecie sali przy ulicy Głowackiego. „Dominatorzy” wprawdzie wygrali premierową partię 25:21, ale nie sposób było oprzeć się wrażeniu, że coś wisi w powietrzu. W drugim secie Inter Parts praktycznie przez całą partię miał pięć-sześć punktów przewagi i pewnym krokiem zmierzał po kolejne zwycięstwo. Tyle tylko że „dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe”. Siatkarze Geoexpert dosłownie w ostatnim momencie zaczęli grać jak natchnieni i ku powszechnemu zdziwieniu wygrali drugiego seta 25:23! W tie-braku zdezorientowani „dominatorzy” długo nie mogli znaleźć sposobu na będących w siatkarskim transie” adwersarzy. Dość powiedzieć, że rozpędzony Geoexpert prowadził już 11:9. Doświadczenie i klasa najlepszej drużyny dekady dały jednak znać o sobie w kluczowych akcjach, które gracze Inter Partsu rozstrzygnęli na swoją korzyść, wygrywając 15:13. MVP został Szymon Sawczyński.



Potknięcie obrońców tytułu było szansą dla Młodych Wilków, które w przypadku zwycięstwa 2:0 z Intelly, zyskałyby kolejny cenny punkt. Czwarta ekipa poprzedniego sezonu zagrała jak z nut, przewyższając beniaminka w zasadzie w każdym aspekcie siatkarskiego rzemiosła. Niespodzianki nie było. Młode Wilki wygrały 2:0 (25:15; 25:18), a MVP został rozgrywający Adam Awiżeń.



Wyniki

Michelin – AKS Kormoran 0:2

Nocożercy – Geoexpert Sunbroker Team 2:0

Inter Parts OSW Olsztyn – Geoexpert Sunbroker Team 2:1

Młode Wilki – Intelly 2:0



OLSA EKSTRAKLASA

1. Młode Wilki 11 30 22:3

2. Inter Parts OSW Olsztyn 10 24 17:5

3. Abram Team 10 23 18:6

4. Nocożercy 11 22 17:9

5. AKS Kormoran 11 19 15:12

6. Rupi 10 10 9:15

7. Geoexpert Sunbroker Team 10 9 8:16

8. Intelly 11 9 9:21

9. Michelin 11 7 6:19

10. Netland 11 6 6:21



Najbliższe spotkania (12.02)

18.00 Rupi – Michelin

19.00 Nocożercy – Inter Parts OSW Olsztyn

20.00 AKS Kormoran – Netland

21.00 Geoexpert Sunbroker Team – Intelly