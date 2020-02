TEMIDA POKONAŁA LIDERA!

Im bliżej końca rozgrywek I ligi Olsztyńskiej Ligi Siatkówki Amatorów - organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji - tym robi się coraz ciekawiej.

W pierwszym meczu na parkiecie pojawiły się zespoły Banach Auto Serwis i SSPS AZS Olsztyn. „Banachy”, które nowy rok zaczęły dwoma zwycięstwami, rozegrały kolejny bardzo dobry mecz, pewnie 2:0 pokonując przeciwników. Zwycięstwa w poszczególnych setach do 21 i 17 oddaje w pełni przewagę ekipy Daniela Banaszka. Dzięki trzem punktom Banach Auto Serwis awansował na siódmą lokatę. MVP został Szymon Kurpiewski.



Temida ostatnią porażkę poniosła 23 października, ulegając 0:2 Legends Olsztyn. Od tego czasu zapisała na swoim koncie siedem kolejnych zwycięstw! W środę nadarzyła się znakomita szansa do rewanżu nad swoimi ostatnimi pogromcami, którzy dzierżą miano lidera rozgrywek. Temida potwierdziła wysoką formę, wygrywając do 22 i 23, odnosząc tym samym ósme z rzędu zwycięstwo. MVP został efektowny w ataku Marcin Walerzak.



W kolejnym meczu Sajtmak mierzył się z podopiecznymi Sergiusza Salskiego z AZS UWM SMS Olsztyn. Po wyrównanym, trzysetowym pojedynku zawodnicy Sajtmaka mogli unieść ręce w geście triumfu, rewanżując się przy okazji za porażkę w pierwszej rundzie. Pierwszy najbardziej emocjonujący set Sajtmak wygrał na przewagi 26:24. W drugim młodzi zawodnicy AZS nie dali szans przeciwnikom od początku kontrolując wydarzenia na parkiecie (prowadzenie 12:7; 18:11) ostatecznie wygrywając 25:20. Tie-breaka lepiej rozpoczęli podopieczni trenera Salskiego, obejmując prowadzenie 7:3. Passa sześciu punktów z rzędu Sajtmaka (9:7) odmieniła losy tego seta i całego spotkania, które efektownym atakiem zakończył MVP meczu Damian Kruk.



Na zakończenie wieczoru adrenaline.pl TEAM musiało wygrać za trzy punkty, aby mieć realne szanse w walce o podium rozgrywek. Ich rywalami byli zamykający ligową stawkę Janusze Siatkówki. W tym wypadku tabela nie kłamała i wyżej notowany zespół nie pozostawił najmniejszych złudzeń przeciwnikom, gładko wygrywając 2:0. Wyniki w poszczególnych setach do 17 i 11 oddają przewagę czwartej drużyny tabeli w tym meczu. MVP został libero adrenaline Patryk Waś.



Wszystkie wyniki

Banach Auto Serwis – SSPS AZS Olsztyn 2:0 (21,17)

Temida – Legends Olsztyn 2:0 (22,23)

Sajtmak – AZS UWM SMS Olsztyn 2:1 (24,-20,11)

adrenaline.pl TEAM – Janusze Siatkówki 2:0 (17,11)





OLSA I LIGA

1. Legends Olsztyn 11 23 17:8 (+63)

2. Indykpol 10 22 15:6 (+67)

3. Temida 11 21 18:10(+60)

4. adrenaline.pl TEAM 10 18 13:9 (+40)

5. Sajtmak 11 15 12:14 (0)

6. SSPS AZS Olsztyn 11 14 12:15 (-58)

7. Banach Auto Serwis 11 12 10:17 (-41)

8. AZS UWM SMS Olsztyn 10 11 8:14 (-33)

9. Janusze Siatkówki 11 8 6:18 (-92)



Następne spotkania w hali przy ul. Mariańskiej:



12.02.2020 r.

18.00 AZS UWM SMS Olsztyn – Temida

19.00 SSPS AZS Olsztyn – adrenaline.pl TEAM

20.00 Legends Olsztyn – Banach Auto Serwis

21.00 Indykpol – Sajtmak