SPORT W TELEWIZJI

Niedzielny mecz Verva - Indykpol AZS przyciągnie przed telewizory wielu kibiców z Warmii i Mazur, chociaż szanse na zwycięstwo olsztynian są niewielkie.

SOBOTA

* Biegi narciarskie. Puchar Świata w Falun: sprinty st. klas. kobiet i mężczyzn (14.15, Eurosport 1)

* Hokej. Liga NHL: Blues – Stars (2.05 z sob. na niedz., TVP Sport)

* Kolarstwo. Tour of Langkawi, 2. etap (8, Eurosport 2); Saudi Tour, 5. etap (12, Eurosport 2); Wyścig dookoła Walencji, 4. etap (15, Eurosport 2)

* Koszykówka. Energa Basket Liga mężczyzn: Spójnia – Gliwice (17.30, Polsat Sport Extra); liga NBA: Magic – Bucks (23, Canal+ Sport 2), Warriors – Lakers (2.30 sob./niedz., Canal+ Sport)

* Lekka atletyka. Mityngi Orlen Copernicus Cup w Toruniu (18.30, TVP Sport) oraz IAAF World Indoor Tour w Nowym Jorku (22, TVP Sport)

* Łyżwiarstwo figurowe. Mistrzostwa Czterech Kontynentów w Seulu: programy dowolne par sportowych i solistów (10, Polsat Sport; 3.30 sob./niedz., Polsat Sport Extra)

* Łyżwiarstwo szybkie. PŚ w Calgary (20.30, 21, 21.40, 22.25, Polsat Sport Extra)

* Narciarstwo alpejskie. PŚ w Chamonix: slalom mężczyzn (9.50, 12.55, Eurosport 1); PŚ w Garmisch-Partenkirchen: zjazd kobiet (11.30, Eurosport 1)

* Piłka nożna. LaLiga: Levante – Leganes (12.55, Eleven Sports 1), Valladolid – Villarreal (18.25, Eleven Sports 3), Atletico – Granada (20.55, Canal+ Sport 2); Premier League: Everton – Crystal Palace, Brighton – Watford (13.25, 18.25, Canal+ Sport 2); PKO BP Ekstraklasa: Korona – Górnik (14.40, nSport+, Canal+ Sport), Lech – Raków, Wisła K. – Jagiellonia (17.10, 19.35, Canal+ Sport); Serie A: Fiorentina – Atalanta (14.55, Eleven Sports 2), Torino – Sampdoria, Hellas – Juventus (17.55, 20.40, Eleven Sports 1); Bundesliga: Hertha – Mainz (15.25, Eleven Sports 1), Wolfsburg – Fortuna (15.25, Eleven Sports 3)

* Piłka ręczna. Superliga mężczyzn: Azoty – Kalisz (12.55, TVP Sport); Liga Mistrzów: Montpellier – Vive (17.10, nSport+)

* Short track. PŚ w Dreźnie (13.15, 14, 14.35, 15.10, 15.50, 16.25, 17.10, Polsat Sport News)

* Siatkówka. PlusLiga: Jastrzębie – Trefl, ZAKSA – Cuprum, Będzin – Visła (14.45, 17.30, 20.30, Polsat Sport); Serie A1 kobiet: Filottrano – Perugia (20.25, nSport+)

* Skoki narciarskie. PŚ w Willingen (15.55, Eurosport 1; 16, TVP Sport, TVP 1)

* Tenis. Turniej ATP w Pune, półfinały (12.30, 14.30, Polsat Sport Extra)



NIEDZIELA

* Biegi narciarskie. Ski Classics: Jizerska Padesatka (8.40, TVP Sport)

* Kolarstwo. Tour of Langkawi, 3. etap (8, Eurosport 2)

* Koszykówka. EBL mężczyzn: Trefl – Anwil (17.30, Polsat Sport Extra); VTB United League mężczyzn: Stelmet – Saratow (19.45, Eurosport 2); NBA: Thunder – Celtics (21.30, Canal+ Sport)

* Łyżwiarstwo figurowe. Mistrzostwa Czterech Kontynentów w Seulu: pokazy mistrzów (9.30, Polsat Sport Extra)

* Narciarstwo alpejskie. PŚ w Ga-Pa: supergigant kobiet (11.15, Eurosport 1); PŚ w Chamonix: slalom gigant równoległy mężczyzn (13.15, Eurosport 1)

* Piłka nożna. LaLiga: Espanyol – Mallorca, Osasuna – Real Madryt (11.55, 15.55, Canal+ Sport 2), Sociedad – Bilbao (13.55, Eleven Sports 4), Celta – Sevilla (18.25, Eleven Sports 3), Betis – Barcelona (20.55, Eleven Sports 2); Ekstraklasa: Wisła P. – Pogoń, Piast – Zagłębie (12.10, 14.40, Canal+ Sport), Legia – ŁKS (17, Canal+ Sport 3); Serie A: SPAL – Sassuolo, Napoli – Lecce (12.25, 14.55, Eleven Sports 1), Parma – Lazio (17.55, Eleven Sports 2), Inter – Milan (20.40, Eleven Sports 1); Bundesliga: M'gladbach – Koeln (15.25, Eleven Sports 2), Bayern – Lipsk (17.55, Eleven Sports 1); Premier League: Manchester C. – West Ham (17.25, Canal+ Sport)

* Piłka ręczna. Liga Mistrzów: Celje Pivovarna – PSG (16.55, nSport+); Superliga kobiet: Kobierzyce – Zagłębie (19, TVP Sport)

* Short track. PŚ w Dreźnie (13.50, 14.20, 14.55, 15.35, 16.20, Polsat Sport News)

* Siatkówka. PlusLiga: Ślepsk – Skra, Verva – Indykpol AZS (14.45, 20.30, Polsat Sport); Liga Siatkówki Kobiet: Budowlani – Chemik (17.30, Polsat Sport); Serie A1 mężczyzn: Perugia – Piacenza (18, Polsat Sport News)

* Skoki narciarskie. PŚ w Willingen (16, Eurosport 1, TVP Sport, TVP 1)

* Tenis. Turniej ATP w Pune, finał (12.30, Polsat Sport Extra)

