Hit, czyli wicelider kontra lider

W sobotę o godz. 18 w Wągrowcu w hitowym meczu I ligi piłkarzy ręcznych Nielba (wicelider) podejmie prowadzącą w tabeli Warmię Energę Olsztyn.

Warmia Energa po rozegranym awansem meczu z Mazurem Sierpc wskoczyła na fotel lidera. Olsztyński zespół zagrał jak natchniony i pokonał groźnych rywali 25:18 - w opinii wielu obserwatorów był to jeden z najlepszych występów warmiaków w ostatnich latach. Rewelacyjne zawody rozegrał bramkarz Daniel Makowski, który otrzymał statuetkę MVP, natomiast w głosowaniu internetowym kibice za najlepszego zawodnika meczu uznali Piotra Dzido, który rzucił pięć bramek.



Trener Jarosław Knopik był bardzo zadowolony z wygranej. - Cieszymy się, że dobrze rozpoczęliśmy rundę rewanżową. Teraz nadal możemy kroczyć zwycięską ścieżką. Do końca ligi można zdobyć 27 punktów i to jest cel, jaki nam przyświeca w tym momencie.



I LIGA

1. Warmia Energa* 23 300:270

2. Nielba 21 313:290

3. Mazur* 21 276:256

4. Żukowo 20 314:300

5. USAR 18 275:288

6. SMS ZPRP 17 280:271

7. Sokół 15 244:260

8. Gwardia 12 314:293

9. Meble Wójcik 11 280:281

10. Jurand 9 290:311

11. Tytani 1 247:313

* mecz więcej