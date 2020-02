Sobotnie biegi nad Długim

W sobotę odbędzie się czwarty bieg z serii City Trail. Na półmetku liderami olsztyńskiej rywalizacji są Konrad Nosarzewski i Martyna Budziłek. Koniec cyklu zaplanowano na 21 marca.

Cykl Grand Prix charakteryzuje się tym, że w końcowej klasyfikacji liczą się zawodnicy startujący regularnie. W przypadku City Trail oznacza to udział w co najmniej czterech biegach (z sześciu zaplanowanych na edycję). W połowie sezonu prowadzenie obejmują biegacze, którzy mają na koncie trzy starty i tak w przypadku Olsztyna aktualnie liderują wspomniani Konrad Nosarzewski (raz pierwszy, raz drugi i raz szósty) oraz Martyna Budziłek (dwa razy pierwsza i raz druga na mecie), ale końcowe zwycięstwo nie jest jeszcze przesądzone i może przypaść innym zawodnikom. Wśród tych, którzy mają szanse powalczyć o wygraną w edycji, warto wymienić Pawła Pszczółkowskiego, Pawła Najmowicza, Bartka Osiora, Magdalenę Trzeciak i Julię Pętlicką.



Na cykl City Trail Olsztyn 2019/2020 składa się sześć imprez (26 października, 23 listopada, 28 grudnia, 8 lutego, 29 lutego, 21 marca). Każda z nich odbędzie się na dystansie 5 km na pętli poprowadzonej ścieżkami nad jeziorem Długim.



Średnia frekwencja z trzech dotychczas rozegranych biegów to 451 biegaczy. Dodatkowo w zawodach dla dzieci i młodzieży startowało średnio 168 uczestników. Po zakończeniu części sportowej zaplanowana jest uroczysta ceremonia podsumowująca sezon, podczas której wręczone zostaną pamiątkowe medale, a także nagrody dla najszybszych biegaczy.

- Od wielu lat w ramach cyklu City Trail zachęcamy Polaków do zwiększenia aktywności fizycznej oraz zadbania o swoje zdrowie. Cieszymy się, że z roku na rok biegi notują wzrost frekwencji - zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci, które mogą spróbować swoich sił na krótkim dystansie. Jesteśmy przekonani, że udział w zawodach to doskonały sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu, jak również na utrwalanie postaw prozdrowotnych wśród najmłodszych – mówi Marta Pokutycka-Mądrala, rzecznik prasowy Nationale-Nederlanden.

Zapisy do imprezy trwają na www.citytrail.pl.



Harmonogram

Godz. 8:30 - otwarcie biura zawodów (okolice kładki nad jeziorem Długim); godz. 9:20-10:30 – biegi City Trail Junior; godz. 10:30 – zamknięcie biura zawodów; godz. 11:00 - start biegu głównego na 5 km