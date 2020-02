Wielkie roszady w czołówce

Awans z 12. na piąte miejsce - taki sukces odniosła w ciągu ostatnich dni jedna z kandydatek, czyli wszystko się jeszcze może zdarzyć!



Doceń sportowców i podziękuj im za sportowe emocje!



Trwa 59. Plebiscyt na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Głosować można do 7 lutego.



Więcej informacji o plebiscycie >>>TUTAJ.

Jeszcze niedawno wydawało się, że czołowa piątka raczej się już nie zmieni, tymczasem doszło w niej do małego trzęsienia ziemi. Swoje pozycje utrzymało dwoje czołowych kandydatów, ale trzecie miejsce zamieniło się z czwartym, natomiast na piątą lokatę wskoczyła kandydatka, która kilka dni temu była dopiero dwunasta! A sportowiec, który dotychczas był piąty, teraz zajmuje siódmą lokatę. Poza tym w dziesiątce zameldował się jeszcze jeden wojownik, chociaż niedawno zamykał... drugą dziesiątkę. Przed nami jeszcze kilka dni głosowania (kończymy 7 lutego o północy), więc bez wątpienia wiele się jeszcze zmieni.A o aktualnej dziesiątce można jeszcze powiedzieć to, że są w niej sami olsztynianie, w tym trzy kobiety. Poza tym aż co drugi reprezentuje gry zespołowe, a czworo jeszcze nigdy nie znalazło się wśród laureatów naszego plebiscytu.Przypominamy, że jeden z nadawców kuponów wygra 20 tysięcy złotych (sponsorem tej nagrody jest Bank Citi i Citi Handlowy). By wygrać, trzeba zrobić jedynie cztery kroki:wyślij kupon z 10 nazwiskami (do 7 lutego),22 lutego wieczorem nie rozstawaj się z telefonem,około godziny 22 (pewnie trochę później) koniecznie odbierz telefon,odpowiedz poprawnie na pytanie, które ci zadamy.Jeśli autor wylosowanego kuponu nie odbierze telefonu (po dwukrotnym wybraniu numeru) lub udzieli błędnej odpowiedzi, wtedy procedura losowania zostanie powtórzona.Natomiast w konkursie sms-owym na hasło zagrzewające sportowców do walki można wygrać bony zakupowe o wartości 5000 zł (do wykorzystania w Galerii Warmińskiej) oraz pakiet usług Ekskluzywny Weekend Dla Dwojga, który obejmuje bezpłatne użyczenie samochodu marki Volvo od godz. 17 w piątek do poniedziałku do godz. 11, noclegi dla dwóch osób od piątku do niedzieli w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim; całodzienny pobyt w Termach Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim oraz nocleg z niedzieli na poniedziałek i uroczystą kolację w Gospodzie Galiny.Sms-y wysyłamy na numer. Uwaga! Treść sms-a zaczynamy od KO. Oto przykładowe hasło:. Koszt sms-a to 2,46 zł brutto, a jego długość nie może przekroczyć 160 znaków, poza tym nie używamy polskich znaków!Nagrody trafią do autorów najbardziej kreatywnych haseł, ale 22 lutego o godz. 16 koniecznie muszą oni odwiedzić Galerię Warmińską, bo tam zostaną ogłoszone wyniki. Przedstawiciel komisji najpierw odczyta najbardziej kreatywne hasła, po czym zadzwoni do ich autorów, którzy muszą telefon odebrać i w ciągu pięciu minut pojawić się na scenie. Jeśli telefonu nie odbiorą lub będą zbyt daleko od Galerii Warmińskiej, wtedy przed szansą staną autorzy kolejnych wyróżnionych haseł.ARTUR DRYHYNYCZ