Nadchodzą najważniejsze dni

SUPERLIGA TENISISTÓW STOŁOWYCH\\\ Aspirujący do walki o złoto Dekorglass planowo pokonał Pogoń Lębork, a w ekipie gospodarzy zabrakło Pawła Fertikowskiego, który nie zagra do końca sezonu. A już dziś w Działdowie mecz z AZS AWFiS (g. 18).

* Dekorglass Działdowo – Poltarex Pogoń Lębork 3:0

Wang Yang – Marek Prądzinski 3:0 (6, 4, 4)

Taku Takakiwa – Bogusław Koszyk 3:2 (6, 6, -9, -9, 4)

Jirzi Vrablik – Adam Dosz 3:1 (11, 6, -4, 7)



Pierwszy od 11 stycznia ligowy pojedynek działdowian (1:3 u siebie z Dartomem Bogorią) zakończył się po ich myśli, chociaż spotkanie ze skazywaną na pożarcie Pogonią wcale nie było takie łatwe, jak mógłby wskazywać na to suchy wynik.

Mecz w Działdowie zaczął się od szybkiego zwycięstwa Słowaka Wang Yanga nad najstarszym zawodnikiem LOTTO Superligi, 45-letnim Markiem Prądzinskim. A kiedy druga gra – pomiędzy Japończykiem Taku Takakiwa a Bogusławem Koszykiem – zaczęła się od dwóch łatwo wygranych setów przez faworyta gospodarzy, wydawało się już, że będzie to starcie z gatunku lekkich, łatwych i przyjemnych. Nic z tego: kolejne dwie partie padły łupem rywala i o wszystkim musiał zadecydować piąty set. Na szczęście, w nim wszystko wróciło do normy, bo znów do głosu doszedł Takakiwa i dał swojej drużynie prowadzenie 2:0 w meczu. A całą rywalizację zakończył grający trener Dekorglassu Jirzi Vrablik, który pokonał w czterech setach Adama Dosza.

Pewne zwycięstwo nad przedostatnim w tabeli beniaminkiem z Lęborka było „programem obowiązkowym”. Ale skala trudności rośnie, bo dziś do Działdowa zjeżdża AZS AWFiS Balta Gdańsk (bilans 6-8), a już pojutrze Dekorglass zagra arcyważny mecz w Jarosławiu (11-2).

Czwartkowe spotkanie działdowian z trzecim w tabeli Kolpingiem Frac (g. 18) może zadecydować o tym, która z tych dwóch drużyn awansuje po fazie zasadniczej bezpośrednio do półfinału. Przypomnijmy: taki przywilej spotka tylko czołową dwójkę sezonu zasadniczego...



– Myślę, że zaprezentowaliśmy dobrą formę. Oczywiście, po takiej przerwie nie jest łatwo, ale ja i Wang Yang graliśmy w tym czasie dużo turniejów. Takakiwa wygrał z najgroźniejszym z zawodników z Lęborka, co przesądziło o wyniku – skwitował spotkanie z Pogonią trener Vrablik (cytowany przez oficjalny portal LOTTO Superligi).

W ekipie Dekorglassu zabrakło m.in. Pawła Fertikowskiego, który leczy kontuzję biodra. – Paweł jest już po operacji i nie będzie zdolny do gry do końca sezonu. To oznacza, że nie mamy dwóch zawodników, których mieliśmy na początku rozgrywek, bo Wei Shihao jest zawieszony na pięć miesięcy i do gry wróci na ostatnie dwie kolejki. Musimy jakoś dać radę... – dodał szkoleniowiec działdowian.



* Inne mecze: Warta Kostrzyn nad Odrą – AZS AWFiS Balta Gdańsk 3:2 (oba punkty dla gości zdobył Patryk Chojnowski, były długoletni gracz Dekorglassu); Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz – Fibrain AZS Politechnika Rzeszów 1:3; Olimpia-Unia Grudziądz – 3S Polonia Bytom 3:2, Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki – PKS Kolping Frac Jarosław 1:3, Energa Manekin Toruń – Dojlidy Białystok 3:1.



TABELA SUPERLIGI

1. Kolping Frac 12-2 37 39:12

2. Bogoria 12-2 35 39:15

3. Dekorglass 12-2 35 38:14

4. Polonia 8-6 24 29:23

5. Energa 8-6 22 28:25

6. Fibrain AZS 8-6 20 29:28

7. AZS AWFiS 6-8 20 27:32

8. Dojlidy 6-8 19 23:30

9. Zooleszcz 5-9 15 24:32

10. Olimpia-Unia 4-10 11 19:37

11. Pogoń 2-12 9 18:37

12. Warta 1-13 5 13:41