Młodzi zrobili pierwszy krok

Juniorzy Szczypiorniaka wykorzystali atut własnej hali i awansowali do 1/8 finału mistrzostw Polski. Drużyna Konstantego Targońskiego dopięła swego już po dwóch dniach turnieju, a za dwa tygodnie czeka ją przeprawa w Łodzi.

W Olsztynie, oprócz zespołu gospodarzy, o dwa premiowane awansem miejsca powalczyli jeszcze młodzi piłkarze ręczni Agrykoli Warszawa, Azotów Puławy i Czuwaju Przemyśl.

Na dzień dobry Szczypiorniak spotkał się z Agrykolą, a trener olsztynian Konstanty Targoński miał pełne prawo obawiać się rywali – było, nie było – wicemistrza Mazowsza. Okazało się jednak, że strach ma wielki oczy, bo gospodarze już do przerwy prowadzili dziewięcioma bramkami, praktycznie ustawiając sobie dalszą część meczu. Mając tak solidną przewagę, olsztyński zespół w drugiej połowie spokojnie kontrolował przebieg gry, przy okazji oszczędzając siły na arcyważne starcie z Azotami Puławy.



A Azoty to bardzo mocna ekipa także dlatego, że w jej szeregach występują zawodnicy grający na co dzień w I lidze. Nic dziwnego więc, że było to najciekawsze spotkanie całego turnieju. Od początku do końca prowadził Szczypiorniak, ale nie było to tak łatwe spotkanie jak to z poprzedniego dnia. Kibice obejrzeli naprawdę bardzo dobry mecz, w którym na wysokości zadania stanęli m.in. bramkarze obydwu zespołów. Po przerwie goście z Puław przez ponad 10 minut nie mogli zdobyć bramki i ten zastój zaważył na tym, że ze zwycięstwa cieszyli się na koniec olsztynianie. A ta druga wygrana oznaczała też awans do kolejnej rundy MP!



Niedzielny pojedynek z Czuwajem nie decydował już o niczym, więc trener Targoński dał odpocząć swoim najlepszym zawodnikom, posyłając w bój zmienników. Pierwsza połowa kiepsko wyszła gospodarzom (12:17), którzy po przerwie ruszyli co prawda do odrabiania strat, ale nie zdołali doprowadzić choćby do remisu. Czuwaj wygrywając, osłodził sobie odpadnięcie z mistrzostw Polski, a gospodarze i tak przeszli do dalszych gier z pierwszego miejsca w grupie.



– Agrykola i Azoty to bardzo mocne zespoły, więc w tych spotkaniach była potrzebna koncentracja od samego początku – mówił już po turnieju Konstanty Targoński, trener Szczypiorniaka. – Warszawianie są wicemistrzem Polski młodzików, a zawodnicy Azotów grają na co dzień w I lidze. – My się wzmocniliśmy zawodnikami z SMS-u Kielce (Jakub Brzeziński, Artur Bienenda, Jakub Ałaj) oraz SMS-u Gdańsk (Igor Graczyk – red.). I fajnie, bo to nam dało pole manewru. Stworzyliśmy fajny zespół i na każdej pozycji mogliśmy wymieniać zawodników. – To nie było ze stratą dla drużyny, bo każdy wchodził i dawał dużo zespołowi. Twarda obrona i mobilizacja były kluczem do zwycięstwa w tych dwóch pierwszych spotkaniach – ocenił trener Targoński.



A już za dwa tygodnie juniorzy Szczypiorniaka wybierają się do Łodzi na turniej 1/8 finału mistrzostw Polski, gdzie ich rywalami będą tamtejsza Anilana (mistrz Polski w roczniku 2001), Wybrzeże Gdańsk (mistrzowie kraju z rocznika 2002) oraz MKS Poznań. – To najcięższa grupa 1/8 finału – ocenia Targoński. – Ale jedziemy walczyć o awans. Zresztą, teraz też mieliśmy wicemistrza Polski młodzików i go wyeliminowaliśmy. Wiadomo, będziemy grać z utytułowanymi drużynami, które są mocne, ale to nie oznacza, że nie do pokonania. Od trzech lat walczymy o awans do najlepszej czwórki w kraju. W tym sezonie moi zawodnicy ogrywają się na poziomie II ligi i mam nadzieję, że to zaprocentuje...



* Szczypiorniak Olsztyn – Agrykola Warszawa 29:15 (16:7)

SZCZYPIORNIAK: Ałaj, Bieluch – Jurewicz, Kozłowski 2, Lewalski, Retkiewicz, Targoński 2, Bienenda 2, Brzeziński 4, Domian, Graczyk 7, Mosiewicz 3, Ostrówka 4 , Reszczyński 3, Safiejko 1, Walczak 1



* Szczypiorniak Olsztyn – Azoty-Puławy 22:17 (13:11)

SZCZYPIORNIAK: Ałaj, Bieluch – Jurewicz 3, Kozłowski 2, Targoński 4, Bienenda, Brzeziński 2, Domian, Graczyk 3, Mosiewicz, Ostrówka 2, Reszczyński 3, Safiejko 2, Walczak, Fabisiak 1, Warmiński



* Szczypiorniak Olsztyn – Auto-Moto-Fan Czuwaj Przemyśl 23:24 (12:17)

SZCZYPIORNIAK: Masłowski, Konarzewski, Krawczyński – Jurewicz 8, Kozłowski, Lewalski 2, Retkiewicz 2, Bienenda 4, Domian, Graczyk 3, Mosiewicz, Ostrówka 1, Reszczyński 2, Walczak 1, Warmiński, Fabisiak



* Inne mecze 1/16 finału MP juniorów: Czuwaj – Azoty 24:38 (8:19), Agrykola – Czuwaj 34:22 (19:13), Azoty – Agrykola 28:23 (13:12). EM



TABELA

1. Szczypiorniak I 6 74:56

2. Azoty 6 83:69

----------------------------------------

3. Agrykola 3 72:79

4. Czuwaj 3 70:95