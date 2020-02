Krzysztof Filipek został prezesem Warmii Olsztyn

Jest nadzieja na uratowanie Warmii Olsztyn, bo w końcu udało się wybrać nowe władze klubu. Na czele zarządu stanął czynny piłkarz tego klubu Krzysztof Filipek.

Po rezygnacji prezesa Marcina Wincela i wiceprezesa Roberta Urbana członkowie stowarzyszenia spotkali się dwukrotne, ale nie mogli dojść do porozumienia, by wyłonić nowe władze klubu. W końcu działaczom Warmii udało się porozumieć, w efekcie do nowego zarządu Warmii weszli: Elżbieta Osenkowska, Krzysztof Filipek, Krzysztof Izdebski, Marcin Wincel, Krzysztof Kaim i Andrzej Lejman. Zarząd się ukonstytuował i wybrał prezesa oraz wiceprezesa. Nowym sternikiem Warmii został Krzysztof Filipek, a jego zastępcą Krzysztof Kaim.



