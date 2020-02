KKS Olsztyn obronił pierwszoligowy byt

Jak już informowaliśmy, KKS Olsztyn wygrał z mocnymi Łomiankami, dzięki czemu znacznie zwiększył swoje szanse na pozostanie w I lidze koszykarek.

Potrzebował do tego jeszcze niedzielnej porażki rezerw Politechniki, no i tak też się stało, bo gdańszczanki nie miały wiele do powiedzenia w starciu z liderem.

Tym samym KKS zakończy rozgrywki na bezpiecznym siódmym miejscu. Gratulujemy!



* Inne wyniki 16. kolejki: Arka II Gdynia — Polonia Warszawa 83:63, SMS PZKosz II Łomianki — Mon-Pol Płock 39:102, Politechnika Gdańska II — MKS Pruszków 49:88.





Po 16 kolejkach

1. Pruszków 27 1224:866

2. Arka II 26 1049:810

3. Polonia* 22 907:772

4. Mon-Pol* 20 1012:886

5. KKS** 20 1015:1172

6. AZS UW* 19 995:931

7. SMS PZKosz* 19 931:887

8. PG II 17 776:1043

9. SMS II* 12 635:1187

* mecz mniej ** mecz więcej



Ostatni mecz KKS zagra 15 lutego w Pruszkowie.