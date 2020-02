Kolejne wzmocnienia Stomilu

Prezes Stomilu Wojciech Kowalewski podpisał umowy z holenderskim pomocnikiem Samem van Huffelem oraz z obrońcą Jakubem Staszakiem z Górnika Konin. W sobotę podopieczni Piotra Zajączkowskiego pokonali 3:1 Świt Nowy Dwór Maz.

Dwudziestojednoletni Sam van Huffel trzy lata temu z Legmeervogels przeszedł do ADO Den Haag. Nie zagrał tam co prawda w pierwszym zespole, lecz zbierał bardzo dobre opinie podczas występów w drużynach do lat 19 (26 meczów, trzy gole) oraz do lat 21 (23 spotkania i pięć trafień). Latem 2019 roku trafił do Koninklijke HFC (III liga holenderska), gdzie bez problemu wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie. W rundzie jesiennej zagrał w 19 spotkaniach i strzelił cztery gole, do których dołożył siedem asyst.



- W Polsce jest inaczej niż w Holandii, ale podoba mi się tutaj - powiedział Sam van Huffel po podpisaniu kontraktu. - Zobaczymy, co przyniesie czas. Jestem ofensywnym pomocnikiem. Lubię na boisku być za napastnikami, wtedy mogę sam uderzyć lub szukać asysty i odgrywać koledze. Chciałbym, żeby wszyscy odebrali mnie pozytywnie, bo przyszedłem pomóc Stomilowi.



Natomiast Jakub Staszak to melodia przyszłości, bo zawodnik ma 17 lat - Jest to dla mnie wielki moment, bo nie byłem w tak wielkim klubie - przyznał Staszak. - I liga to już bardzo poważna piłka. Jestem w młodym wieku, ale liczę, że będę mógł się pokazać.



* Stomil Olsztyn - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 3:1 (2:1)

1:0 - Sobczak (18 k), 1:1 - Maciejewski (28), 2:1 - Sobczak (33), 3:1 - Skrzecz (59)

STOMIL: Leszczyński (46 zawodnik testowany) - Bucholc (46 Kubań), Remisz (46 Tarasenko), Bondarenko (46 Hajda), Straus (46 Mosakowski) - M. Gancarczyk (46 Staszak), Pałaszewski (46 van Huffel), Tecław (46 W. Gancarczyk), Niedziela (46 Skrzecz) - Siemaszko (46 Hinokio), Sobczak (46 Johnson)



Więcej o meczu oraz o sparingach innych ligowców z naszego regionu znajdziesz w poniedziałkowej Gazecie Olsztyńskiej