Urodzinowe kupony

Bukowiecki przed Jędrzejczyk i Hadravą - oto czołowa trójka wytypowana przez Mieczysława Czajkowskiego, który dzisiaj skończył 68 lat.



Doceń sportowców i podziękuj im za sportowe emocje!



Trwa 59. Plebiscyt na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Głosować można do 7 lutego.



Więcej informacji o plebiscycie >>>TUTAJ.

Mieczysław Czajkowski ma za sobą sportową przeszłość, bowiem wiele lat spędził na piłkarskich boiskach. Jest wychowankiem Ossy Biskupiec, a potem grał też w Zatoce Braniewo i Jezioraku Iława, w którym był nawet kapitanem zespołu.Kilka lat temu w trakcie plebiscytu rozmawialiśmy z panem Mieczysławem, bowiem zaciekawiło nas, że chociaż był wówczas prezesem piłkarskiego klubu Radomniak Radomno, to jednak na swoich kuponach nie umieścił żadnego piłkarza. - Nie było ku temu powodów - wyjaśnia mieszkający w Smolnikach Mieczysław Czajkowski. - Teraz jest inaczej, bo wiosną Stomil utrzymał się w I lidze, a jesień też miał niezłą, dlatego w mojej dziesiątce znalazł się Grzegorz Lech. Jednak na pierwszych dwóch miejscach umieściłem Konrada Bukowieckiego oraz Joannę Jędrzejczyk i zdziwiłbym się bardzo, gdyby ktoś z tej dwójki w tym roku nie wygrał plebiscytu. Oboje to znakomici sportowcy i na pewno zasłużyli na tytuł najpopularniejszego sportowca województwa - dodaje nasz czytelnik, który dzisiaj obchodzi 68. urodziny. Panie Mieczysławie, dział sportowy życzy Panu wszystkiego najlepszego, no i oczywiście dużo zdrowia!A oto wybrańcy byłego prezesa i sponsora Radomniaka: 1. Konrad Bukowiecki, 2. Joanna Jędrzejczyk, 3. Jan Hadrava, 4. Grzegorz Lech, 5. Michał Burczyński, 6. Sylwia Firlej, 7. Cezary Lewko, 8. Tomasz Żuralski, 9. Paweł Woicki, 10. Marek Stańczyk.Teraz czas na prezentację czołówek kilku kategorii sms-owych:1. Marcin Malewski (piłka ręczna, Warmia Energa Olsztyn) go.sp.74; 2. Aniela Kozłowska (szermierka, Hajduczek Olsztyn) go.sp.33; 3. Konrad Bukowiecki (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.sp.4; 4. Przemysław Opalach (boks, Olsztyn) go.sp.80; 5. Sylwia Firlej (MMA, brazylijskie jiu-jitsu, Kaiser Sports Olsztyn) go.sp.75; 6. Sebastian Najmowicz (triathlon, Najmowicz Triathlon) go.sp.41; 7. Ksenia Woźniak (koszykówka, KKS Olsztyn) go.sp.68; 8. Natalia Fiszer (rugby, KS Rugby Gietrzwałd) go.sp.81; 9. Marta Sztąberska (koszykówka, KKS Olsztyn) go.sp.61; 10. Jakub Horba (kajakarstwo, Kayak Sport Club Olsztyn) go.sp.18: 1. Piotr Rykaczewski (Jordan Kazanice) go.pr.56; 2. Rafał Raiński (Vęgoria Węgorzewo) go.pr.49; 3. Arkadiusz Chmielewski (Wel Lidzbark Welski) go.pr.6; 4. Dawid Bikowski (Olimpia Miłki) go.pr.2; 5. Patryk Lewicki (Radomniak Radomno) go.pr.35: 1. Mistrzostwa Europy w plażowej piłce ręcznej w Starych Jabłonkach go.swr.2; 2. Cykl biegowy parkrun: Ełk, Działdowo, Olsztyn, Kętrzyn, Iława go.swr.19; 3. VIII Ostródzki Półmaraton św. Jerzego go.swr.1; 4. Rajd Warmiński Toyota 2019 go.swr.11; 5. XIX Międzynarodowy Halowy Turniej Baseballu Działdowo Cup 2019 go.swr.21: 1. Rugby Gietrzwałd go.ks.131; 2. Olsztyńska Szkoła Cheerleaders Soltare go.ks.133; 3. Warmia Energa Olsztyn go.ks.118; 4. Yankees Działdowo go.ks.132; 5. Egida Olsztynek go.ks.23BIEGACZ ROKU: 1. Paweł Pszczółkowski (Pszczółkowski Team) go.nbr.11; 2. Cezary Sak (KTMŁ Kętrzyn) go.nbr.18; 3. Sylwester Jakacki (Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny) go.nbr.2; 4. Zenon Liberna (Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny) go.nbr.6; 5. Bartłomiej Osior (Wioska Biegaczy Wydminy) go.nbr.9: 1. Barbara Budek (taekwondo, Egida Biskupiec) go.str.1; 2. Oliwia Stripling (cheerleading, Olsztyńska Szkoła Cheerleaders Soltare) go.str.9; 3. Milena Krasicka (gimnastyka sportowa, UKS SMS Olsztyn) go.str.5; 4. Karolina Kamińska (brazylijskie jiu-jitsu, Rolling Spider Team Olsztyn) go.str.8; 5. Antonina Dobies (szermierka, Hajduczek Olsztyn) go.str.2ARTUR DRYHYNYCZ