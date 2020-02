Niezapomniany trening z Gibą

Przed piątkowym meczem z Treflem odbył się w Uranii trening z Gibą! Brazylijski mistrz olimpijski z Aten, trzykrotny mistrz świata oraz dwukrotny zdobywca Pucharu Świata przeprowadził wyjątkowy trening dla młodych olsztyńskich kibiców w wieku od 7 do 15 lat.

Każdy trening z dziećmi jest dla mnie niezwykły - powiedział słynny Brazylijczyk. - Są niesamowite i bardzo szybko uczą się nowych rzeczy. Cieszę się tym bardziej, bo

w obecnych czasach jest coraz więcej pokus, aby młodzież nie uprawiała sportu. Grupa, którą mieliśmy podczas piątkowego treningu, była bardzo szczęśliwa i uśmiechnięta, że mogła potrenować ze mną. Wiadomo, że w ciągu jednej godziny nie da się zbyt wiele pokazać. Emocje, które towarzyszyły im podczas zajęć, były jednak nie do opisania.

Zawsze, kiedy jestem na meczach w Polsce, kibice z chęcią pytają się o możliwość wykonania fotografii. W Olsztynie kilka osób pokazało mi zdjęcia, które wykonaliśmy 10-12 lat temu. To dla mnie niesamowite, że ludzie w tym kraju są pozytywnie zakręceni na punkcie siatkówki. Choć jestem Brazylijczykiem, to wiele osób w Polsce bardzo mnie lubi. Jestem z tego bardzo dumny.