Bardzo ważne zwycięstwo olsztyńskich koszykarek

KKS Olsztyn pokonał we własnej hali SMS PZKosz Łomianki 77:73, dzięki czemu bardzo wzrosły szanse olsztyńskich koszykarek na pozostanie w I lidze.

* KKS Olsztyn - SMS PZKosz Łomianki 77:73 (21:14, 22:20, 13:25, 21:14)

KKS: Markiewicz 13 pkt, N. Żukowska 17, Woźniak 17, K. Żukowska 11, Wichłacz 15 oraz Sztaberska 4, Gromadzińska, Birkos



Olsztynianki świetnie zagrały dwie pierwsze kwarty i na przerwę schodziły z 9 punktami przewagi (43:34). Niestety, w 3. kwarcie oddały inicjatywę (przegrały ją 13:25), w efekcie w ostatniej części meczu rozpaczliwie goniły wynik. 112 sekund przed końcową syreną przegrywały 70:73, ale za sprawą rzutów Natalii Żukowskiej, Kseni Woźniak i Jolanty Wichłacz wyszarpały upragnione zwycięstwo.



Do końca sezonu zasadniczego pozostały jeszcze dwie kolejki, ale KKS zagra tylko raz - 15 lutego o godz. 16 olsztynianki zmierzą się w Pruszkowie z MKS.

Jednak wynik czwartkowego meczu na 90 procent zapewnił KKS utrzymanie, trudno bowiem sobie wyobrazić, że rezerwy Politechniki wygrają trzy ostatnie mecze.

Przypominamy, że zapewniony pierwszoligowy byt ma siedem czołowych zespołów, a Politechnika, by wyprzedzić KKS, musiałaby wygrać trzy razy, a przecież gra z Mon-Polem, Pruszkowem i AZS UW. Jeśli wygra tylko dwa razy, wtedy będzie miała 21 punktów, czyli tyle samo, ile olsztynianki po porażce w Pruszkowie. A KKS ma lepszy bilans bezpośrednich spotkań, więc to on zajmie bezpieczne 7. miejsce.



* Inne mecze 16. kolejki: Arka II Gdynia - Polonia Warszawa, SMS PZKosz II Łomianki - Mon-Pol Płock, Politechnika Gdańska II - MKS Pruszków.



Po 15 kolejkach

1. Pruszków 25 1136:817

2. Arka II 24 966:747

3. Polonia* 21 844:689

4. KKS** 20 1015:1172

5. AZS UW 19 995:931

6. SMS PZKosz 19 931:887

7. Mon-Pol* 18 910:847

8. PG II 16 727:945

9. SMS II* 12 596:1085

*mecz mniej **2 mecze więcej