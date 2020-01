Nowy trener, a stare nadzieje

Jedni czekają na ligowe zwycięstwo od 2 grudnia (Indykpol AZS), drudzy od... 4 grudnia (Trefl), a do tego debiut Daniela Castellaniego na ławce Indykpolu AZS, no i wizyta słynnego Giby – oto tło piątkowego meczu w Uranii!

Kolejne Derby Północy zapowiadają się więc niezwykle atrakcyjnie, a że na dzisiejsze spotkanie (godz. 17.30 w Uranii) wciąż jeszcze są dostępne bilety – na stronie indykpolazs.pl/bilety, więc... warto się pospieszyć



Siatkarze z Olsztyna w swoim ostatnim meczu, wyjazdowym z GKS Katowice, pokazali, że najgorsze chwile mają już chyba za sobą. Co prawda już po raz ósmy z rzędu (a siódmy w PlusLidze) schodzili z boiska pokonani, ale przegrana po zaciętej walce zakończonej tie-breakiem na pewno wstydu im nie przynosi. A jak się nie ma co się lubi, to i pierwszy punkt w 2020 r. trzeba szanować...



– Ten mecz w Katowicach był znacznie lepszy niż poprzednie, bo zagraliśmy lepszą siatkówkę – mówi statystyk drużyny Mateusz Nykiel. – Natomiast cały czas mamy jeszcze dużo pracy, żeby te rzeczy do poprawy poprawić i żeby wyglądało to lepiej.



Olsztyńscy kibice liczą, że lepiej będzie to wyglądać już dziś w Uranii, podczas meczu z Treflem, który na razie ma na koncie o dwa punkty więcej niż Indykpol AZS, ale ostatnio też przeżywa ciężkie chwile (pięć porażek z rzędu). Jednak gdańszczanie przynajmniej powetowali to sobie w Pucharze Polski, niespodziewanie awansując do finałowej czwórki, po zwycięstwie nad Jastrzębskim Węglem (3:1).

– Gdańsk jest bardzo dobrą drużyną, fajnie poukładaną w tym sezonie, więc czeka nas ciężkie spotkanie – podkreśla Mateusz Nykiel. – Na pewno szczególnie trzeba będzie uważać na skrzydłowych, bo Trefl dysponuje bardzo mocnymi skrzydłami: Filipiak, Schott, Halaba... No, ale będziemy na to przygotowani. W tym sezonie naszą najmocniejszą bronią jest blok, bo jesteśmy liderami rankingu w tym elemencie, i mam nadzieję, że dołożymy kilka kolejnych punktów do tej klasyfikacji...



Zespół trenera Michała Winiarskiego swój ostatni mecz rozgrywał już ponad tydzień temu: 22 stycznia uległ w Gdańsku po tie-breaku Katowicom. W spotkaniu z GKS Trefl wystąpił w składzie: Marcin Janusz (1 pkt), Ruben Schott (18), Pablo Crer (14), Bartosz Filipiak (30), Szymon Jakubiszak (5), Wojciech Grzyb (5), Maciej Olenderek (libero) oraz Kewin Sasak, Mateusz Janikowski (8), Bartłomiej Mordyl (6). Z kolei pierwszej rundzie (17 listopada) Indykpol AZS wygrał w Ergo Arenie zacięty, ponaddwugodzinny bój z Treflem 3:1 (27, -24, 26, 17), a MVP tamtego spotkania został Paweł Woicki.



* Piotr Gruszka został zwolniony ze stanowiska trenera Resovii, a kroplą, która przelała czarę goryczy, była kolejna bolesna porażka rzeszowian na Podpromiu, tym razem w zaległym meczu 14. kolejki z GKS Katowice. Goście, mimo że przyjechali do Rzeszowa tylko w 10-osobowym składzie (bez Jakuba Jarosza i Rafała Szymury), wygrali 3:1 (-22, 20, 20, 19). Resovię poprowadzi dotychczasowy asystent Gruszki, Wojciech Serafin.

18. kolejka (wszystkie mecze w Polsacie Sport), piątek: Indykpol AZS Olsztyn – Trefl Gdańsk (17.30, Polsat Sport), MKS Będzin – Skra Bełchatów (20.30); sobota: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Czarni Radom (14.45), Ślepsk Suwałki – Jastrzębski Węgiel (17.30), Cuprum Lubin – GKS Katowice (20.30); niedziela: Verva Warszawa – Aluron Virtu Zawiercie (17.30), Visła Bydgoszcz – Resovia Rzeszów (20.30).



* Świetny tydzień polskich drużyn w europejskich pucharach: po trzysetowym zwycięstwie ZAKSY w Lidze Mistrzów, w ślady wicelidera PlusLigi poszły też Jastrzębski Węgiel (3:0 w Ankarze z Halkbankiem; czwarta wygrana w czwartym meczu LM!), Verva Warszawa (3:0 z Benficą Lizbona w LM) oraz Aluron Zawiercie, który pokonał Spor Toto SC Ankara 3:0 (13, 11, 19) w pierwszym meczu 1/8 finału Pucharu Challenge. pes



TABELA PLUSLIGI

1. Verva 15-1 42 46:13

2. ZAKSA 13-3 40 44:16

3. Skra 13-3 40 43:16

4. Jastrzębie 12-4 32 36:22

5. Katowice 8-9 25 38:40

6. Trefl 7-8 22 31:30

7. Aluron 7-10 21 27:36

8. Indykpol AZS 7-9 20 31:36

————————————————

9. Ślepsk 7-9 19 27:37

10. Czarni 6-10 19 29:37

11. Resovia 6-11 19 27:39

12. Cuprum 6-11 18 25:38

13. Będzin 6-10 16 26:38

14. Visła 1-16 9 18:50