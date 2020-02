Pełna dycha na papierze

Piotr Sarnacki do kuponów dołączył wiersz, dzięki czemu nasz Kącik Literacki Ambitnej Poezji Sportowej zyskał nowego twórcę.



Doceń sportowców i podziękuj im za sportowe emocje!



Trwa 59. Plebiscyt na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Głosować można do 7 lutego.



Więcej informacji o plebiscycie >>>TUTAJ.

Latka lecą, więc już nie to zdrowie i pamięć, ale mimo to wydaje się nam, że Piotr Sarnacki jest KLAPS-owym debiutantem. Bo o ile jego nazwisko chyba już nam się gdzieś w oczy rzuciło, o tyle nie przypominamy sobie, byśmy kiedykolwiek widzieli je pod plebiscytowym wierszykiem.Ale zawsze musi być ponoć ten pierwszy raz...KLAPS zgrabny i powabny, dziękujemy zatem i czekamy na kolejne. Jesteśmy wdzięczni też za kupony, bo w przypadku pana Piotra „trochę” oznacza aż 53 sztuki. Aż nas skręca z ciekawości, ile to w takim wypadku będzie „dużo”? I chociaż kuponów ci u nas dostatek, to kolejne też przyjmiemy jako wróżbę zwycięstwa. Plebiscytowego oczywiście.Nasz olsztyński czytelnik napisał, że nazwisk nie zdradzi, więc my zrobimy to za niego. Oto dziesiątka pana Piotra: 1. Maciej Sarnacki, 2. Marcin Malewski, 3. Maja Szajdek, 4. Joanna Waga, 5. Michał Żurek, 6. Grzegorz Lech, 7. Igor Janik, 8. Jan Hadrava, 9. Paweł Woicki, 10. Jarosław Radzki.Teraz kilka zdań o regulaminie, bo niekiedy mamy wrażenie, że cała ta nasza pisanina o regulaminie to głos wołającego na puszczy. Od zawsze powtarzamy na przykład, że na kuponie musi się znaleźć dziesięć nazwisk wybranych z oficjalnej listy kandydatów, a mimo to wciąż znajdujemy kupony z kilkoma sportowcami. A niekiedy nawet z jednym, jak ostatnio na kuponach wysłanych przez pana Kamila i panią Kasię z Olsztyna. Pochwalamy bardzo, że popierają państwo Anielę Kozłowską, ale żeby Wasze kupony były ważne, musicie poprzeć jeszcze dziewięciu innych sportowców. Bo tylko wtedy doliczymy je do wyników, a Wy staniecie przed szansą wygrania 20 tysięcy złotych, o czym przypomina pewien nieznany olsztyński poeta tworzący na przełomie XX i XXI wieku.Na koniec przypominamy kandydatów w sms-owej kategorii Akademicki Sportowiec bez Barier:* Piotr Cichocki (żeglarstwo, AKS OSW Olsztyn) go.asb.1* Olga Górnaś-Grudzień (żeglarstwo, AKS OSW Olsztyn) go.asb.2* Dawid Ostasz (koszykówka na wózkach, AKS OSW Olsztyn) go.asb.3* Łukasz Rękawiecki (koszykówka na wózkach, rugby na wózkach, AKS OSW Olsztyn) go.asb.4* Waldemar Woźniak (żeglarstwo, AKS OSW Olsztyn) go.asb.5Sms-y wysyłamy na numer 7248 (2,46 zł brutto). Głosowanie potrwa do 7 lutego.ARTUR DRYHYNYCZ