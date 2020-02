To już prawie 70 lat między akademickimi koszami

9 lutego dwa zespoły koszykarzy AZS UWM Olsztyn przystąpią do trzecioligowej rywalizacji. Jednak pewnie nie wszyscy wiedzą, że historia olsztyńskiego akademickiego basketu jest bardzo długa, bowiem sięga roku... 1951.

Wszystko zaczęło się 69 lat temu, kiedy to Marian Rozwadowski, pracownik studium wychowania fizycznego Wyższej Szkoły Rolniczej, zorganizował sekcję koszykówki męskiej. Kortowscy studenci brali udział głównie w rozgrywkach międzywydziałowych, ale najlepsi z nich uczestniczyli w mistrzostwach uczelni wyższych. Apogeum ich umiejętności przypada na rok 1956, gdy podczas mistrzostw Polski wyższych szkół rolniczych okazali się nie do pokonania! Grali wtedy w składzie: Jagodziński, Sadowski, Michalak, Mieszkowski, Krasowski, Betlejewski i Napiórkowski.



Kolejnym znaczącym dla kortowskiej koszykówki był rok 1968. To wtedy byli najzdolniejsi młodzi zawodnicy zespołu ze Szkoły Podstawowej nr 15, który przebił się do finału Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, przeszli pod skrzydła olsztyńskiego AZS.



Ich trenerem był przez pięć lat Tadeusz Maciejewski, a jednym z zawodników tamtej drużyny był… Tomasz Sztąberski, obecny prezes i szkoleniowiec pierwszoligowego kobiecego KKS. Trenera Maciejewskiego zastąpił w 1973 r. Jerzy Wiśniewski. Pod jego kierunkiem ekipa AZS w każdym sezonie ligi międzywojewódzkiej należała do najlepszych. Brała corocznie udział w turniejach o awans do II ligi, jednak nigdy takiego awansu nie wywalczyła. W 1979 r. szkoleniowe stery akademickiej drużyny przejął… Tomasz Sztąberski, będąc jednocześnie jej zawodnikiem. Ale jemu również nie udało się wprowadzić zespołu do II ligi. Jednym z wychowanków trenera Sztąberskiego z tamtego czasu jest Maciej Zieliński, jeden z najlepszych polskich koszykarzy w historii tej dyscypliny, reprezentant kraju i ośmiokrotny mistrz Polski.

W 2000 r. trenerem zawodników olsztyńskiego AZS został Tomasz Majchrowicz. Również pod jego kierownictwem kortowscy koszykarze nie zdołali przedostać się w szeregi drugoligowców. Majchrowicz przeszedł wkrótce do zorganizowanej przez siebie uczniowskiej Trójeczki. W kwietniu 2008 r., po kilku sezonach gry w III lidze, Trójeczka wreszcie awansowała, a jej zawodnicy za zgodą obu klubów stali się koszykarzami olsztyńskiego AZS.



Patronat nad tym zespołem objęli wspólnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz firma Inter Parts, a jego pełna nazwa brzmiała Inter Parts AZS UWM Olsztyn.



Inauguracyjne drugoligowe spotkanie tej drużyny odbyło się 27 września 2008 r. w kortowskiej hali, a rywalem olsztyńskich akademików była ekipa SIDEn MMKS VIII LO Toruń, obecnie wicemistrz Polski występujący pod nazwą Polski Cukier Toruń. W tamtym pamiętnym spotkaniu w ekipie gospodarzy wystąpili: Jarosław Andrusiewicz, Dorian Bacławski, Rafał Chudzik, Piotr Iwicki, Szymon Janiewski, Mariusz Jaskólski, Rafał Kacprzak (późniejszy trener tej drużyny), Piotr Konsek, Rafał Kułakowski, Łukasz Muszyński, Tomasz Panewski, Piotr Rosiński, Maciej Szczurewski, Michał Zalewski. Nota bene: Andrusiewicz, Chudzik, Jaskólski i Muszyński 9 lutego zagrają zespole AZS UWM II w inauguracyjnym spotkaniu III ligi, a ich przeciwnikiem w kortowskiej hali będzie Basket Kwidzyn.

Inter Parts AZS UWM Olsztyn zaliczył cztery drugoligowe sezony, a jego najlepszym osiągnięciem było ósme miejsce. Do kolejnego sezonu jednak już nie przystąpił, a przyczyną jego niepowodzenia był brak pieniędzy na kontynuowanie gry.

Przez sześć długich lat w olsztyńskim AZS nie było ligowej męskiej koszykówki. Jej odrodzenie nastąpiło niecałe dwa lata temu na gruzach drugoligowego Stomilu, który rozpadł się z powodu katastrofalnej sytuacji finansowej klubu. Wiele wskazywało wtedy na to, że Olsztyn zostanie pozbawiony męskiego zespołu rywalizującego w centralnych rozgrywkach Polskiego Związku Koszykówki. Tak się jednak nie stało za sprawą byłych działaczy stomilowskiej sekcji koszykówki: Artura Malinowskiego i Radosława Seroki. Nawiązali oni skuteczny kontakt z AZS UWM, w efekcie w olsztyńskim akademickim klubie została reaktywowana sekcja męskiej koszykówki.



Zespół został zgłoszony do trzecioligowych rozgrywek, a jego trenerem był Tomasz Małek. AZS rywalizował z trzema ekipami z województwa pomorskiego, zajmując ostatecznie drugą lokatę.



Obecny sezon zapowiada się nieco inaczej niż ten poprzedni. Wprawdzie nadal będą grać cztery ekipy, ale po dwa zespoły z obu regionów: AZS UWM, AZS UWM II, Basket Kwidzyn i Czarni Słupsk. Jeden z olsztyńskich zespołów przystąpi w tym roku do baraży o II ligę!

Jednak olsztyński akademicki basket to nie tylko jego męska odmiana. W 1960 r. zaczęła w Kortowie działać sekcja koszykówki kobiet, a jej założycielem był niezapomniany trener Aleksander Grzegorzewski. Wprawdzie zespół trenowanych przez niego studentek nie został zgłoszony do rozgrywek centralnych, ale zupełnie nieźle radził sobie w spotkaniach z zespołami lokalnymi. Po czterech latach Grzegorzewski zrezygnował z prowadzenia akademickiej drużyny, a po nim szkolenie przejął Tadeusz Maciejewski. W 1964 r. studencka ekipa z Olsztyna wywalczyły tytuł mistrzyń kraju wyższych szkół rolniczych i zdobyła srebrne medale akademickich mistrzostw Polski. Przez pewien okres kobiecego basketu w olsztyńskim AZS jednak nie było, reaktywował się pod koniec lat siedemdziesiątych, ale bez spektakularnych osiągnięć.

W 1989 r. szkoleniem olsztyńskich studentek zajęła się trenerka Marzena Jurgielewicz-Urniaż. Jej podopieczne okazały się wkrótce na tyle mocne, że z powodzeniem radziły sobie w rywalizacji z innymi polskimi uczelniami. Trzy razy zajęły (w 1993 r. w Poznaniu, w 1997 r. w Bydgoszczy i w 1999 r. w Rzeszowie) pierwsze miejsce w mistrzostwach Polski uczelni rolniczych i ekonomicznych. Tamte sukcesy były dziełem m.in.: Katarzyny Talun, Alicji Ćwiklińskiej, Agnieszki Dziemińskiej, Małgorzaty Dudzińskiej, Assi Meknache, Adrianny Niewiadomskiej, Magdaleny Śmiech, Małgorzaty Wiśniewskiej, Jolanty Kalinowskiej, Danuty Budkiewicz, Magdaleny Figat, Katarzyny Konstanty, Katarzyny Lewińskiej, Eweliny Majewskiej, Olgi Poniatowskiej, Doroty Stróżyńskiej, Marty Wantke, Joanny Zamojskiej, Aleksandry Łukaszuk, Izabeli Romanów.



Po utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zespół z powodzeniem uczestniczył w mistrzostwach Polski uniwersytetów, zajmując kilka razy miejsce na podium. W 2002 r. w Łodzi zdobył srebrny medal, a brązowe w 2012 r. we Wrocławiu oraz w 2015 r. w Warszawie.



Trzeba jednak przyznać, że te ostatnie sukcesy były wynikiem podjęcia i kontynuowania studiów na UWM przez kilka czołowych koszykarek ligowych, głównie olsztyńskiego KKS. Były to m.in.: Agata Dabkus, Karina Różyńska, Alicja Minczewska (po mężu Wawrzyniak), Dominika Spittal, Anna Todys, Jolanta Wichłacz, Patrycja Ułaszewska, Anata Burandt, Ewelina Czaboryk, Iwona Polak, Ksenia Zajączkowska (Woźniak) i Natalia Żukowska. Zespół UWM występował, i nadal występuje, z powodzeniem w międzyuczelnianych rozgrywkach regionu warmińsko-mazurskiego, zajmując przeważnie pierwsze lokaty. Należy stale do najlepszych wśród uniwersytetów.

Lech Janka