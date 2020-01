Mocny KLAPS pana Lecha

Kibicuję Barwińskiej, Burczyńskim od laty (od syna do taty) - pisze Lech Tomasz Szepietowski, który zawsze ubogaca nasz plebiscyt.



Doceń sportowców i podziękuj im za sportowe emocje!



Trwa 59. Plebiscyt na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Głosować można do 7 lutego.



Więcej informacji o plebiscycie >>>TUTAJ.

W tym roku nasz redakcyjny Kącik Literacki Ambitnej Poezji Sportowej (KLAPS) trochę kuleje, więc od czasu do czasu sytuację ratował jedynie pewien nieznany olsztyński poeta tworzący na przełomie XX i XXI wieku. Wiedzieliśmy jednak, iż nadejdzie wreszcie taka chwila, że głos zabierze Lech Tomasz Szepietowski. No i już na samą myśl o tym cieszyliśmy się niczym dzieci, bo nasz olsztyński czytelnik zawsze podnosi poziom plebiscytowej poezji. Nie inaczej jest i tym razem:Oto złota dziesiątka Lecha Tomasza Szepietowskiego: 1. Agata Barwińska, 2. Jakub Horba, 3. Marek Stańczyk, 4. Tomasz Zakrzewski, 5. Kinga Jankowska, 6. Bartłomiej Koziejko, 7. Jarosław Radzki, 8. Waldemar Woźniak, 9. Krzysztof Pielowski, 10. Olga Górnaś-Grudzień.Na koniec przypominamy, że najpopularniejszych sportowców możemy wybierać także za pomocą sms-ów, które wysyłamy na numer 7248 (2,46 zł brutto), w ich treść wpisując jedynie kod.* W weekendowym wydaniu gazety opublikujemy KLAPS autorstwa Piotra Sarnackiego z Olsztyna. Zapraszamy do lektury!ARTUR DRYHYNYCZ