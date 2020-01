Nietypowe emocje w Pasymiu

Dzisiaj w Pasymiu parlamentarzyści i sportowcy zagrają w piłkę nożną z samorządowcami z Warmii i Mazur. Podczas imprezy będą zbierane pieniądze na pomoc rodzinom, które w grudniu straciły dorobek życia w pożarze jednej z pasymskich kamienic.

W pożarze, który wybuchł dwa dni przed Bożym Narodzeniem, spłonął dach kamienicy przy ulicy Rataja w Pasymiu. Budynek nie nadaje się do użytku, w efekcie swoje mieszkania straciły cztery rodziny. Dwie znalazły schronienie u swoich najbliższych, natomiast dwie pozostałe otrzymały lokale zastępcze od gminy. Warto dodać, że władze Pasymia planują wyremontować spaloną kamienicę.

Jednymi z poszkodowanych są 19-letni Mateusz Brzeziński i jego mama, którzy w pożarze stracili dorobek całego życia. Z mieszkania nic nie zdążyli zabrać, a to, co nie spłonęło, zostało zniszczone podczas akcji ratowniczej straży pożarnej. Koledzy Mateusza, byłego piłkarza Błękitnych, szybko skrzyknęli się w internecie i zaczęli zbierać pieniądze. Rozegrano też turniej charytatywny na rzecz pogorzelców, natomiast 8 lutego podobny turniej zorganizują pasymskie stowarzyszenia.

Taki też cel ma dzisiejsza impreza, która o godz. 18 rozpocznie się w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Pasymiu przy ulicy Jana Pawła II 4.

Całkowity zysk zostanie przeznaczony na pomoc wszystkim rodzinom poszkodowanym feralnej nocy w Pasymiu, a głównym punktem imprezy będzie piłkarskie spotkanie (2x20 minut), w którym parlamentarzyści i sportowcy zagrają przeciwko samorządowcom z Warmii i Mazur.



Faworytem meczu zdają się być parlamentarzyści i sportowcy, m.in. dlatego, że z ławki rezerwowych poprowadzi ich trener Piotr Zajączkowski, który w zeszłym roku utrzymał olsztyński Stomil w I lidze.



Na boisku do dyspozycji będzie miał takich piłkarzy jak Sylwester Czereszewski, były król strzelców Ekstraklasy, i Adam Zejer, mistrz Polski z Zagłębiem Lubin. Warto pamiętać, że wśród posłów są także ludzie związani ze sportem. Na przykład Paweł Papke to wielokrotny reprezentant Polski w siatkówce, co prawda dzisiaj zagra nie rękoma, lecz nogami, ale o kondycję dba cały czas, więc da radę. Poza tym wszyscy uczestnicy spotkania będą mogli liczyć na rady byłego bramkarza reprezentacji Polski Wojciecha Kowalewskiego, który obecnie jest prezesem Stomilu Olsztyn. „Kowal” nie pojawi się na boisku, ale z chęcią udzieli bramkarzom fachowych porad.

Mecz symbolicznie rozpocznie Zbigniew Lubiejewski, mistrz olimpijski w siatkówce z Montrealu w 1976 roku, były zawodnik olsztyńskiego AZS. Na koniec spotkania, bez względu na wynik, kibice obejrzą serię rzutów karnych. W przerwie spotkania odbędzie się konkurs dla kibiców, którzy będą wykonywali rzuty karne, a w bramce stanie Adam Wolański, były zawodnik ekstraklasowej Warmii Traveland Olsztyn. Warto dodać, że obecnie ten już 51-letni bramkarz gra w pierwszoligowej drużynie z Kwidzyna, która - głównie dzięki jego interwencjom - ograła w Uranii olsztyńską Warmię.



Podczas imprezy pieniądze będą zbierane do specjalnych puszek, poza tym warto wziąć udział w kiermaszu ciast lub wylicytować specjalnie przygotowane na ten dzień gadżety. Do zgarnięcia będzie m.in. koszulka z autografami piłkarzy Stomilu Olsztyn, obraz znanego olsztyńskiego malarza Janusza Wierzyńskiego „Warmiński zmierzch” oraz ciekawe książki sportowe, m.in. o historii piłki nożnej na Warmii i Mazur autorstwa Janusza Poryckiego.



* Parlamentarzyści i sportowcy: Anna Wasilewska (poseł, kapitan zespołu), Sylwester Czereszewski (były piłkarz m.in. Stomilu oraz Legii Warszawa), Paweł Papke (poseł, były reprezentant Polski w siatkówce), Michał Wypij (poseł), Artur Dryhynycz (kierownik działu sportowego „Gazety Olsztyńskiej”), Jerzy Wcisła (senator), Joanna Jasińska (dyrektor SP 2 w Olsztynie), Adam Seroczyński (były kajakarz, brązowy medalista olimpijski z Sydney), Adam Zejer (mistrz Polski z Zagłębiem Lubin), Adam Wolański (piłkarz ręczny, były zawodnik Warmii Energi), Paula Plichta (wielokrotna mistrz Polski w gimnastyce), Mateusz Brzeziński (były piłkarz Błękitnych Pasym, jeden z poszkodowanych w pożarze budynku), Jacek Protas (poseł), Jan Markowski (zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie), Edward Szydłowski (zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie), Zbigniew Lubiejewski (siatkarz, złoty medalista olimpijski z Montrealu), Ryszard Szparak (wielokrotny mistrz Polski w biegu na 400 m przez płotki, olimpijczyk z Moskwy), Maciej Sarnacki (judoka, olimpijczyk z Rio de Janeiro).

* Samorządowcy i przyjaciele: Marek Dominiak (burmistrz Bisztynka, trener), Artur Chojecki (kapitan, wojewoda), Jarosław Matłach (bramkarz, starosta szczycieński), Kamil Kozłowski (burmistrz Biskupca), Radosław Drach (komendant powiatowy policji w Szczytnie), Arkadiusz Brzozowski (Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego), Tomasz Błaszczak (wiceprezes zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie), Marcin Nowociński (radny powiatu szczycieńskiego). Marek Gawdziński (prezes Błękitnych Pasym), Grzegorz Licki (dzielnicowy gminy Pasym), Adrian Porydzaj (prezes MZKPOK Sękity, gmina Bisztynek), Andrzej Kozikowski (przewodniczący Rady Miejskiej w Pasymiu), Romuald Małkiewicz (radny w Pasymiu), Roman Sitko (radny w Pasymiu), Adam Kowalczyk (radny w Pasymiu), Michał Lenczewski (radny w Pasymiu), Bogusław Piotrowski (radny w Pasymiu), Karol Tadaj (radny w Pasymiu), Patryk Malanowski (trener Błękitnych Pasym), Arkadiusz Borkowski (nauczyciel wychowania fizycznego w SP w Pasymiu), Cezary Łachmański (burmistrz Pasymia).