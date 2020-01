Ale bomba! Były trener kadry w Indykpolu AZS!

Po rezygnacji Paolo Montagnaniego, szkoleniowca siatkarzy Indykpolu AZS, w sobotę w Katowicach olsztynian poprowadził dotychczasowy drugi trener Marcin Mierzejewski. Jak się okazuje, był to jednak wariant tymczasowy, bo klub z Kortowa szykuje prawdziwą bombę...

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że nowym trenerem Indykpolu AZS - który ma wyciągnąć drużynę z potężnego dołka - zostanie... Daniel Castellani! Tak ten sam Castellani, który przez niemal dwa lata prowadził reprezentację Polski (2009-10), doprowadzając ją w 2009 r. do niespodziewanego złota mistrzostw Europy. W tamtej "złotej" drużynie grał m.in. obecny kapitan olsztyńskiego zespołu Paweł Woicki...



59-letni dziś Argentyńczyk, były siatkarz i reprezentant kraju, wcześniej m.in. pracował przez trzy sezony w Skrze Bełchatów (2006-09), a już po zwolnieniu z pracy z kadrą Biało-czerwonych - także w ZAKSIE Kędzierzyn (2012-13). Ostatnio - czyli od sezonu 2017/18 do dymisji w lutym 2019 r. - Castellani prowadził brazylijski FunvicTaubate.



Indykpol AZS, który przegrał aż siedem ostatnich meczów w PlusLidze, jest ósmy w tabeli PlusLigi (20 pkt, bilans 7-9), ale ma tylko dwa punkty przewagi nad trzecim od końca, czyli 12., Cuprum Lubin!



Już w piątek o g. 17.30 olsztynianie podejmą w Uranii Trefl Gdańsk, a gościem specjalnym na tym spotkaniu będzie... Giba, znakomity Brazylijczyk, swego czasu uznawany za jednego z najlepszych siatkarzy świata.







* Działacze BKS Visły Bydgoszcz i Aluronu Virtu CMC Zawiercie doszli do dość zaskakującego porozumienia w sprawie wymiany rozgrywających. Do Bydgoszczy, po siedmiu latach przerwy, wraca Słowak z polskim paszportem Michał Masny, dotychczasowy rozgrywający Aluronu, a w odwrotnym kierunku podąży Piotr Lipiński, nota bene, wychowanek AZS Olsztyn. Obaj mają po... 41 lat, więc należą do najbardziej doświadczonych zawodników PlusLigi.



* W poniedziałkowym meczu 17. kolejki PlusLigi MKS Będzin ograł u siebie, czyli w Sosnowcu, Czarnych Radom 3:1 (24, 15, -19, 21). To już trzecie z rzędu trzypunktowe zwycięstwo ekipy Jakuba Bednaruka (m.in. 3:0 z ZAKSĄ Kędzierzyn!) oraz szósta wygrana w siedmiu ostatnich spotkaniach ekipy z Zagłębia! Będzin traci do Indykpolu AZS już tylko cztery "oczka"...



TABELA PLUSLIGI

1. Verva 15-1 42 46:13

2. ZAKSA 13-3 40 44:16

3. Skra 13-3 40 43:16

4. Jastrzębie 12-4 32 36:22

5. Trefl 7-8 22 31:30

6. Katowice 7-9 22 34:39

7. Aluron 7-10 21 27:36

8. Indykpol AZS 7-9 20 31:36

————————————————

9. Ślepsk 7-9 19 27:37

10. Czarni 6-10 19 29:37

11. Resovia 6-10 19 26:36

12. Cuprum 6-11 18 25:38

13. Będzin 6-10 16 26:38

14. Visła 1-16 9 18:50