W Indykpolu AZS coś drgnęło, ale starczyło na punkt

Olsztyńscy siatkarze przegrali w sobotni wieczór swój ósmy mecz z rzędu, w tym siódmy w PlusLidze. Ale że przegrana przegranej nierówna, więc tym razem kibice nie powinni rozdzierać szat, bo Indykpol AZS – po walce do upadłego – zdobył w Katowicach punkt.

* GKS Katowice – Indykpol AZS Olsztyn 3:2 (-22, 26, 17, -23, 12)

GKS: Firlej (1 pkt), Kwasowski (18), Nowakowski (14), Musiał (21), Szymura (18), Zniszczoł (14), Watten (libero) oraz Jarosz (2), Fijałek, Szymański, Gregorowicz (libero), Buchowski (2)

INDYKPOL AZS: Woicki (2), Andringa (10), Poręba (9), Żaliński (24), Mika (15), Seyed (13), Żurek (libero) oraz Kowalski,

Sokołowski

MVP: Rafał Szymura (GKS)



Kontuzje obu atakujących (Jan Hadrava, Remigiusz Kapica) sprawiły, że – po awaryjnym przesunięciu na atak Wojciecha Żalińskiego – olsztynianie zostali praktycznie bez możliwości manewru na przyjęciu. Niezależnie od tego jak im idzie, od początku do końca grają więc (bo muszą) Robbert Andringa i Mateusz Mika, co zwłaszcza w przypadku tego drugiego wygląda momentami na walkę z oporem materii (czyt. z możliwościami fizycznymi nadszarpniętymi przez nawracające kłopoty ze zdrowiem)...



Tym bardziej należy więc docenić to, że Indykpol AZS – prowadzony już samodzielnie przez dotychczasowego drugiego trenera Marcina Mierzejewskiego (Paolo Montagnani po meczu z Resovią złożył dymisję) – tak twardo powalczył w katowickich Szopienicach o punkty. Nie załamując się ani "bagażem" siedmiu przegranych z rzędu, ani laniem w trzecim secie meczu 17. kolejki (17:25), po którym GKS objął prowadzenie 2:1 i mógł mieć uzasadnione nadzieje na pełną pulę. Goście nie poddali się jednak i doprowadzili do tie-breaka, którego zaczęli od prowadzenia 4:1. Niestety, ostatnie słowo należało do GieKSy, dla której był to już 11. tie-break w 16 meczu sezonu (!), w tym piąty zwycięski.



Z kolei, grający praktycznie "gołym" składem, olsztynianie musieli się zadowolić zdobyciem pierwszego ligowego punktu od 7... grudnia, kiedy to niespodziewanie przegrali w Uranii tie-breaka z MKS Będzin. Na pierwsze od 2 grudnia (3:2 w Bydgoszczy) zwycięstwo trzeba jeszcze poczekać...



* Inne mecze 17. kolejki: Aluron Zawiercie – ZAKSA Kędzierzyn 0:3 (-20, -20, -20), Skra Bełchatów – Visła Bydgoszcz 3:0 (23, 16, 23).



Niedziela: Verva Warszawa – Jastrzębski Węgiel (14.45), Resovia Rzeszów – Cuprum Lubin (20.30); poniedziałek: MKS Będzin – Czarni Radom (17.30, wszystkie Polsat Sport). Mecz Trefl Gdańsk – Ślepsk Suwałki przełożono na inny termin.



TABELA PLUSLIGI

1. ZAKSA 13-3 40 44:16

2. Skra 13-3 40 43:16

3. Verva 14-1 39 43:13

4. Jastrzębie 12-3 32 36:19

5. Trefl 7-8 22 31:30

6. Katowice 7-9 22 34:39

7. Aluron 7-10 21 27:36

8. Indykpol AZS 7-9 20 31:36

————————————————

9. Ślepsk 7-9 19 27:37

10. Czarni 6-9 19 28:34

11. Resovia 6-9 19 26:33

12. Cuprum 5-11 15 22:38

13. Będzin 5-10 13 23:37

14. Visła 1-16 9 18:50