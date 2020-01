Trwają wybory Najpopularniejszego Ośrodka Jeździeckiego lub Stadniny oraz Akademickiego Sportowca bez Barier: Głosujemy za pomocą sms-ów do 7 lutego.



Doceń sportowców i podziękuj im za sportowe emocje!



Trwa 59. Plebiscyt na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Głosować można do 7 lutego.



Więcej informacji o plebiscycie >>>TUTAJ.

Głosujemy do 7 lutego, a sms-y wysyłamy pod numer 7248 (2,46 zł brutto), w treść wpisując jedynie kod. A oto nasi kandydaci:* Fundacja Końskie Zdrowie go.noj.1* Hippika Tomaszkowo go.noj.2* Jazda konna Olsztyn go.noj.22* Klub Jeździecki u Doktorka go.noj.3* Maltanka go.noj.4* Ośrodek Jeździecki Amber go.noj.5* Ośrodek Jeździecki Anula go.noj.6* Ośrodek Jeździecki Ekwador go.noj.7* Ośrodek Jeździecki Prabuty go.noj.8* Ośrodek Jeździecki Umiastów go.noj.9* Stadnina Koni Ferenstein go.noj.11* Stadnina Koni Kierzbuń go.noj.12* Stadnina Koni Kojrys go.noj.13* Stadnina Koni Trakeńskich Różnowo go.noj.14* Stajnia Dągi w Dągach go.noj.15* Stajnia Janczary go.noj.16* Stajnia Linowo go.noj.23* Stajnia „Pod Olchą” go.noj.17* Stajnia „Pod Tarantem” w Różnowie go.noj.18* Stajnia Popisowo go.noj.19* Stajnia Sarage go.noj.20* UWM - Ośrodek Jeździecki Katedry Hodowli Koni i Jeździectwa go.noj.21Przedstawiciele zwycięskiego ośrodka jeździeckiego lub stadniny wezmą udział w Balu Sportowca, podczas którego odbiorą statuetkę za zwycięstwo oraz zostaną ogłoszone wyniki 59. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa.Warto przypomnieć, że wszystkim laureatom plebiscytu oraz zwycięzcom kategorii sms-owych, którzy są spoza Olsztyna, redakcja gwarantuje bezpłatny dwuosobowy pokój w hotelu. Dwuosobowy, bowiem każde zaproszenie na bal jest oczywiście dwuosobowe. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak życzyć wszystkim kandydatom szczęścia w głosowaniu, a potem zabawy do białego rana. Bo nie jest to jakaś gala, tylko prawdziwy bal, inny jednak od pozostałych, ponieważ w głównych rolach na parkiecie występują najlepsi sportowcy Warmii i Mazur.Na koniec przypominamy jeszcze kandydatów sms-owej kategorii Akademicki Sportowiec bez Barier:* Piotr Cichocki (żeglarstwo, AKS OSW Olsztyn) go.asb.1* Olga Górnaś-Grudzień (żeglarstwo, AKS OSW Olsztyn) go.asb.2* Dawid Ostasz (koszykówka na wózkach, AKS OSW Olsztyn) go.asb.3* Łukasz Rękawiecki (koszykówka na wózkach, rugby na wózkach, AKS OSW Olsztyn) go.asb.4* Waldemar Woźniak (żeglarstwo, AKS OSW Olsztyn) go.asb.5