SPORT W TELEWIZJI

Czy Indykpol AZS Olsztyn wreszcie zdoła przełamać fatalną passę? Przekonamy się o tym w sobotni wieczór - transmisja w Polsacie Sport (g. 20.45).

SOBOTA

* Tenis. Australian Open w Melbourne (7, 9.15 oraz 0.55, 3, 5 z sob. na niedz., Eurosport 1; 7, 9, 11 oraz 0.55, 3, 5 sob./niedz., Eurosport 2)

* Biegi narciarskie. Puchar Świata w Oberstdorfie: bieg łączony kobiet (9.55, TVP Sport)

* Narciarstwo alpejskie. PŚ w Kitzbuehel: zjazd mężczyzn (11.25, Eurosport 1)

* Piłka nożna. LaLiga: Espanyol – Athletic, Sevilla – Granada (12.55, 20.55, Canal+ Sport), Valencia – Barcelona (15.55, Eleven Sports 1), Alaves – Villarreal (18.25, nSport+, Canal+ Sport); Puchar Anglii, IV runda: Brentford – Leicester (13.40, Eleven Sports 1), Southampton – Tottenham (15.55, Eleven Sports 3); Serie A: SPAL 2013 – Bologna (14.55, Eleven Sports 4), Fiorentina – Genoa (17.55, Eleven Sports 2), Torino – Atalanta (20.40, Eleven Sports 1); Bundesliga: M'gladbach – Mainz (15.20, Canal+ Sport), Eintracht – Lipsk (15.25, Eleven Sports 2), Bayern – Schalke 04 (18.25, Eleven Sports 1)

* Biatlon. PŚ w Pokljuce: pojedyncza sztafeta mieszana (13, Eurosport 1; 13.05, Polsat Sport Extra) oraz sztafeta mieszana (14.50, Polsat Sport Extra)

* Łyżwiarstwo figurowe. Mistrzostwa Europy w Grazu: programy dowolne par tanecznych i solistek (13.25, 18.30, Polsat Sport News)

* Siatkówka. PlusLiga: Aluron – ZAKSA, Skra – Visła, Katowice – Indykpol AZS (14.45, 17.30, 20.30, Polsat Sport); Serie A1 kobiet: Casalmaggiore – Conegliano (20.25, nSport+); Serie A1 mężczyzn: Monza – Cisterna (20.30, Polsat Sport Extra)

* Skoki narciarskie. PŚ w Zakopanem: konkurs drużynowy (16.10, TVP 1; 16.15, Eurosport 1, TVP Sport)

* Koszykówka. Energa Basket Liga Kobiet: AZS Poznań – Widzew (17, SportKlub); EBL mężczyzn: Anwil – Spójnia (17.30, Polsat Sport Extra); liga NBA: Jazz – Mavericks, 76ers – Lakers (23, 2.30 sob./niedz., Canal+ Sport)

* Kolarstwo torowe. Wyścig Six Day w Berlinie (22.30, Eurosport 2)

* Lekka atletyka. New Balance Indoor Grand Prix w Bostonie (0.00, TVP Sport)

* Hokej. NHL All-Star Weekend: Mecz Gwiazd (2.05 sob./niedz., TVP Sport)



NIEDZIELA

* Tenis. Australian Open w Melbourne (7, 9.15, 11.30, Eurosport 1; 7, 9, Eurosport 2; 0.55, 3, 5 niedz./pon., Eurosport 1, Eurosport 2)

* Biegi narciarskie. Ski Classics: Marcialonga (7.45, TVP Sport); PŚ w Oberstdorfie: sprinty tech. klas. kobiet i mężczyzn (11.35, TVP Sport)

* Narciarstwo alpejskie. PŚ w Kitzbuehel: slalom mężczyzn (10.30, 13, Eurosport 2)

* Piłka nożna. LaLiga: Atletico – Leganes (11.55, Eleven Sports 1), Celta – Eibar, Getafe – Betis (13.55, 15.55, Eleven Sports 3), Sociedad – Mallorca, Valladolid – Real (18.25, 20.55, Canal+ Sport); Puchar Anglii, IV runda: Manchester C. – Fulham (13.55, Eleven Sports 1); Bundesliga: Werder – Hoffenheim, Leverkusen – Fortuna (15.25, 17.55, Eleven Sports 2); Serie A: Roma – Lazio, Napoli – Juventus (17.55, 20.40, Eleven Sports 1)

* Biatlon. PŚ w Pokljuce: biegi ze startu wspólnego mężczyzn i kobiet (12.05, 14.50, Polsat Sport Extra; 12.15, Eurosport 2; 15, Eurosport 1)

* Łyżwiarstwo figurowe. ME w Grazu: pokazy mistrzów (14.30, Polsat Sport News)

* Siatkówka. PlusLiga: Verva – Jastrzębie, Resovia – Cuprum (14.45, 20.30, Polsat Sport); Liga Siatkówki Kobiet: ŁKS – Legionovia (17.30, Polsat Sport); Liga Mistrzów: Lube – Trentino (17.55, nSport+)

* Skoki narciarskie. PŚ w Zakopanem (15.55, TVP 1; 16, Eurosport 1)

* Short track. ME w Debreczynie: półfinały kobiet i mężczyzn 3000 m, finał sztafet kobiet i mężczyzn (16, 16.10, 16.30, 16.40, Polsat Sport Extra)

* Piłka ręczna. ME mężczyzn: finał (16.20, TVP Sport)

* Kolarstwo torowe. Wyścig Six Day w Berlinie (17, Eurosport 2)

* Koszykówka. EBL mężczyzn: Dąbrowa Górn. – Start (17.30, Polsat Sport Extra); NBA: Nuggets – Rockets (21.30, Canal+ Sport 2)

* Kolarstwo. Vuelta a San Juan, 1. etap (23, Eurosport 1)