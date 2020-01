5000 złotych oraz ekskluzywny weekend dla dwojga to nagrody w konkursie sms-owym na najlepsze hasło zagrzewające sportowców do walki.



Doceń sportowców i podziękuj im za sportowe emocje!



Trwa 59. Plebiscyt na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Głosować można do 7 lutego.



Więcej informacji o plebiscycie >>>TUTAJ.

W konkursie sms-owym, który trwa do 7 lutego do godz. 23.59, do wygrania są już dwie cenne nagrody, bo do bonów zakupowych o wartości 5000 złotych (do wykorzystania w Galerii Warmińskiej) teraz dołączył jeszcze pakiet usług Ekskluzywny Weekend Dla Dwojga, który obejmuje bezpłatne użyczenie samochodu marki Volvo od godz. 17 w piątek do poniedziałku do godz. 11, noclegi dla dwóch osób od piątku do niedzieli w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim; całodzienny pobyt w Termach Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim oraz nocleg i uroczystą kolację w Gospodzie Galiny,Co trzeba zrobić, by wygrać którąś z tych dwóch nagród? Otóż należy wysłać sms-a na numer 72051, w jego treści wpisując hasło zagrzewające sportowców do walki. Uwaga! Treść sms-a zaczynamy od KO. Oto przykładowe hasło: KO.siatkarze Indykpolu AZS wygraja dzisiaj mecz (chociaż po ich ostatnich wyczynach takie hasło brzmi jak ponury żart). Koszt sms-a to 2,46 zł brutto, a jego długość nie może przekroczyć 160 znaków, poza tym nie używamy polskich znaków!Nagrody trafią do autorów najbardziej kreatywnych haseł, ale muszą oni spełnić jeszcze jeden warunek - 22 lutego o godz. 16 koniecznie muszą odwiedzić Galerię Warmińską, bo tam właśnie zostaną ogłoszone wyniki. Przedstawiciel komisji najpierw odczyta najbardziej kreatywne hasła, po czym zadzwoni do ich autorów, którzy muszą telefon odebrać i w ciągu pięciu minut pojawić się na scenie. Jeśli telefonu nie odbiorą lub będą zbyt daleko od Galerii Warmińskiej, wtedy przed szansą staną autorzy kolejnych wyróżnionych haseł.Poza tym trwa głosowanie sms-owe w kilkunastu kategoriach. Duże emocje towarzyszą wyborowi Piłkarza Roku - w momencie powstawania tego tekstu pierwsze miejsce zajmował Piotr Rykaczewski z Jordana Kazanice, ale w każdej chwili to się mogło zmienić, bowiem Rafał Raiński z Vęgorii Węgorzewo otrzymał zaledwie pół procenta głosów mniej! A że kolejni piłkarze w rankingu też nie mają dużych strat, więc zapowiada się emocjonująca końcówka. W tym momencie warto przypomnieć, że kilka godzin przed zakończeniem głosowania, co nastąpi 7 lutego o północy, z internetu znikną aktualne wyniki głosowania - chodzi o to, by nazwisko zwycięzcy pozostało tajemnicą do 22 lutego, kiedy zostanie ogłoszone podczas Balu Sportowca.By zagłosować na swojego Piłkarza Roku należy wysłać sms-a na numer 7248 (2,46 zł brutto), w treść wpisując jedynie kod. A oto jak wygląda czołowa dziesiątka:1. Piotr Rykaczewski (Jordan Kazanice) go.pr.562. Rafał Raiński (Vęgoria Węgorzewo) go.pr.493. Dawid Bikowski (Olimpia Miłki) go.pr.24. Arkadiusz Chmielewski (Wel Lidzbark Welski) go.pr.65. Patryk Lewicki (Radomniak Radomno) go.pr.356. Krzysztof Kopecki (MKS Jeziorany) go.pr.297. Alan Laszkowski (Olimpia Kisielice) go.pr.868. Bartosz Małysz (Wilczek Wilkowo) go.pr.439. Tomasz Szawara (Concordia Elbląg) go.pr.8410. Daniel Turżonek (Mazur Wydminy) go.pr.731. Barbara Budek (taekwondo, Egida Biskupiec) go.str.1; 2. Milena Krasicka (gimnastyka sportowa, UKS SMS Olsztyn) go.str.5; 3. Oliwia Stripling (cheerleading, Olsztyńska Szkoła Cheerleaders Soltare) go.str.9; 4. Karolina Kamińska (brazylijskie jiu-jitsu, Rolling Spider Team Olsztyn) go.str.8; 5. Antonina Dobies (szermierka, Hajduczek Olsztyn) go.str.21. Maciej Wyszyński (CrossBoxFit Kętrzyn) go.ni.27; 2. Miłosz Lenart (trener biegowy, ML Kętrzyn) go.ni.31; 3. Ewa Najmowicz (Oddział Leczenia Otyłości, Miejski Szpital Zespolony, Olsztyn, Hotel Warmia Park, Pluski) go.ni.11; 4. Kacper Grażul (Siłownia KG Gym, Olsztyn) go.ni.5; 5. Joanna Zadroga (Klub Body Perfect, Fitstars, Olsztyn) go.ni.211. Katarzyna Zubowicz (wyścigi na wózkach, paranarciarstwo biegowe i kolarstwo szosowe, IKS Smok Orneta) go.sbb.33; 2. Tomasz Stopierzyński (brydż niewidomych i słabowidzących, OKS Warmia i Mazury) go.sbb.34; 3. Krzysztof Wojtaszek (siatkówka na siedząco, Atak Elbląg) go.sbb.301. Paweł Pszczółkowski (Pszczółkowski Team) go.nbr.11; 2. Cezary Sak (KTMŁ Kętrzyn) go.nbr.18; 3. Sylwester Jakacki (Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny) go.nbr.2; 4. Zenon Liberna (Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny) go.nbr.6; 5. Bartłomiej Osior (Wioska Biegaczy Wydminy) go.nbr.9: 1. Mistrzostwa Europy w plażowej piłce ręcznej w Starych Jabłonkach go.swr.2; 2. Cykl biegowy parkrun: Ełk, Działdowo, Olsztyn, Kętrzyn, Iława go.swr.19; 3. Rajd Warmiński Toyota 2019 go.swr.11; 4. VIII Ostródzki Półmaraton św. Jerzego go.swr.1; 5. XIX Międzynarodowy Halowy Turniej Baseballu Działdowo Cup 2019 go.swr.21clear]