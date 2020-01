CZY KKS OLSZTYN ZEPSUJE POLONII ŚWIĘTO?

Broniący się przed spadkiem z I ligi koszykarki KKS w sobotnim meczu 15. kolejki będą miały twardy orzech do zgryzienia, bowiem na wyjeździe zmierzą się z Polonią Warszawa. Gospodynie spotkania najbardziej obawiają się Joanny Markiewicz.

W Warszawie zmierzą się dwa zespoły o diametralnie odmiennym dorobku. Polonia ma na swoim koncie osiem zwycięstw oraz trzy porażki i będzie się liczyła w walce o awans, natomiast zespół z Olsztyna w 13 spotkaniach odniósł tylko cztery zwycięstwa, w tym zaledwie jedno na wyjeździe (z SMS PZKosz II Łomianki, najsłabszym zespołem rozgrywek).



Poza tym za Polonią przemawia też wynik z pierwszej rundy, kiedy to w Olsztynie pokonała KKS 73:56. W tamtym potkaniu najwięcej krwi napsuły gospodyniom: 22-letnia środkowa Karolina Stawińska (19 pkt), jej rówieśnica skrzydłowa Pola Dmochewicz (14) i o rok od nich starsza rzucająca Aleksandra Kędzierska (13).



Natomiast najskuteczniejszymi w zespole KKS były: Ksenia Woźniak (17), Joanna Markiewicz (12) i Karina Gzinka (10).

A oto co o najbliższym meczu można przeczytać na stronie internetowej stołecznego klubu: „W ciągu ostatniego miesiąca nasze sobotnie przeciwniczki przegrały tylko z rezerwami Arki Gdynia. Można więc z tego wnioskować, że drużyna KKS złapała znacznie lepszą formę niż na początku sezonu i nadchodząca rywalizacja w Warszawie wcale nie musi być dla nas spacerkiem. (…) Polonia zagrała w Olsztynie mocno osłabiona. Ze względu na kontuzje nie wystąpiły: Anna Kuncewicz, Klaudia Sosnowska i Iwona Gawryszewska. Tym razem Polonia zagra w niemal najsilniejszym składzie.”

Warszawianki najbardziej obawiają się Joanny Markiewicz, o której tak piszą w zapowiedzi: „Jak dotychczas przebywała na parkiecie 499 minut, zdobywając 236 punktów, notując 119 zbiórek, 78 asyst i 84 przechwyty. Jest jedną z najwyżej ocenianych koszykarek całej I ligi. Jest jedyną polską koszykarką, która może się pochwalić quadruple-double (dwucyfrowy wynik w czterech elementach gry).”



— Oczywiście jedziemy do Warszawy po zwycięstwo — zapowiedział prezes i szkoleniowiec KKS Tomasz Sztąberski. — Tak się stanie, jeżeli nie pękniemy na początku meczu. Po naszym zwycięstwie w poprzednim spotkaniu z Mon-Polem, atmosfera w zespole znacznie się poprawiła, a okres feryjny sprzyja w intensywności treningów. W porównaniu z pierwszym meczem w Olsztynie teraz wystąpimy w pełnym składzie. Polonii będzie jednak bardzo zależało na zwycięstwie, bo byłby to jej setny ligowy triumf — dodał Sztaberski.



* Inne mecze 15. kolejki: MKS Pruszków — AZS Uniwersytet Warszawski, Mon-Pol Płock — Arka II Gdynia, SMS PZKosz Łomianki — Politechnika Gdańska II.

Lech Janka

Po 14 kolejkach

1. Pruszków 23 1057:750

2. Arka II 23 901:674

3. Polonia* 19 768:626

4. AZS UW 18 928:852

5. KKS** 17 875:1023

6. Mon-Pol* 16 837:782

7. SMS PZKosz* 16 797:764

8. PG II 15 681:884

9. SMS II 12 596:1085

* mecz mniej, ** mecz więcej