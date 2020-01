To był weekend Dawida Kubackiego!

I w sobotę, i w niedzielę na najwyższym stopniu podium konkursów skoków narciarskich w Titisee-Neustadt stawał Dawid Kubacki.

W sobotnim konkursie Pucharu Świata Polak skokami na 140,5 oraz 141 m pokonał Stefana Krafta oraz Ryoyu Kobayashiego i został wiceliderem turnieju Titisee-Neustadt Five. Tego dnia w czołowej dziesiątce było jeszcze dwóch Polaków: siódmy był Kamil Stoch (137,5 i 135,5 m), a ósmy Piotr Żyła (136 i 134).

W niedzielę Kubacki ponownie był najlepszy (283,3 pkt) - było to jego czwarte zwycięstwo i 17. podium w karierze. Drugi ze stratą zaledwie 0,3 pkt był Ryoyu Kobayashi, który dzięki temu został zwycięzcą turnieju Titisee-Neustadt Five i dostał 25 000 euro nagrody. Na najniższym stopniu podium stanął Słoweniec Timi Zajc (271,6 pkt). Ósmy był Piotr Żyła (260,7), a Kamil Stoch zajął dopiero 24. miejsce (231,1 pkt).

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata liderem nadal Niemiec Karl Geiger (886 pkt), natomiast Dawid Kubacki wciąż jest czwarty, ale traci już tylko 122 punkty.