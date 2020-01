Banach Auto Serwis ma dobry... serwis!

Jedenasta kolejka Olsztyńskiej Ligi Siatkówki Amatorów (I liga) - organizowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie- przeszła do historii.

Najważniejszym wydarzeniem kolejki był pojedynek prowadzących w tabeli drużyn, czyli Indykpolu i Legends Olsztyn, z którego zwycięsko wyszli ci drudzy, zmieniając rywali na prowadzeniu w rozgrywkach. Drugą rundę wyśmienicie zaczął Banach Auto Serwis, odnosząc drugie z rzędu zwycięstwo, a przypomnijmy, że po ośmiu kolejkach miał na swoim koncie same porażki. W pozostałych meczach wygrywali: SSPS AZS Olsztyn i Temida.

Najpierw na parkiet wyszły zespoły Temidy i Januszy Siatkówki. Podobnie jak w pięciu poprzednich spotkaniach z udziałem Temidy byliśmy świadkami tie-breaka i co godne uwagi po raz szósty wygranego przez zespół prawników! Pierwszy set przebiegał pod dyktando zespołu Pawła Godlewskiego i spółki, którzy przez długi czas utrzymywali kilkupunktowe prowadzenie (10:8; 18:13; 22:17). W końcówce dobra gra Januszy, szczególnie Mariusza Chmielewskiego (skuteczne ataki i punktowy blok), doprowadziła do remisu, a po chwili do piłki setowej (24:23). Temida wybroniła się z tarapatów i zapisała pierwszą partię na swoją korzyść po zwycięstwie 27:25. Druga odsłona zdecydowanie należała do Januszy, którzy pozwolili ugrać przeciwnikom zaledwie 18 punktów. Tie-break lepiej zaczęli rozpędzeni Janusze (6:3). Dalsza faza tej rozgrywki to jednak popis Wojciecha Piłata, który praktycznie w pojedynkę poprowadził Temidę do końcowego zwycięstwa (15:10). Wojtkowi przypadł tytuł MVP (zdobył 16 punktów).



Wszelkie znaki wskazują, że o końcowy triumf w rozgrywkach walczyć będą Indykpol oraz Legends Olsztyn. I właśnie te zespoły pokazały się jako drugie na parkiecie. Pierwszy mecz między tymi drużynami zakończył się pewnym zwycięstwem Indykpolu. Tym razem role się odwróciły i Legends zrewanżowali się przeciwnikom, w nagrodę zasiadając w fotelu lidera. Od początku meczu uwidoczniła się przewaga żywiołowo reagujących po każdej akcji Legends (9:4; 18:13), co ostatecznie przełożyło się na pewną wygraną 25:17. Żeby myśleć o zdetronizowaniu lidera, potrzebne było zwycięstwo za trzy punkty, dlatego nie mogło być mowy o jakimkolwiek rozluźnieniu. Prowadzeni przez Mateusza Pietrzaka Legends utrzymywali kilkupunktowe prowadzenie (17:13; 21:16), coraz bardziej zbliżając się do upragnionego sukcesu. Indykpol nie składał rękawic i zredukował straty (20:21), ale końcówka należała do nowego lidera (25:22). MVP został kierujący grą swojego zespołu Mateusz Pietrzak.



W kolejnym meczu trzecia siła rozgrywek zespół adrenaline.pl TEAM podejmowała czerwoną latarnię, czyli Banach Auto Serwis. Zespół, który przed tygodniem odniósł premierowe zwycięstwo, tak się odblokował, że faworyzowana adrenaline.pl nie miała nic do powiedzenia. Przez długi czas nic nie zapowiadało takiego końcowego wyniku. Trzeci zespół tabeli kontrolował wydarzenia, pewnie prowadząc w pierwszym secie (14:7; 16:10). Banachy mozolnie odrabiali straty, a gdy na zagrywce pojawił się Adrian Karwowski (przy wyniku 20:22), wydarzenia potoczyły się w ekspresowym tempie. Trzy asy serwisowe zakończyły pierwszą partię (25:22 dla Banacha), a rozbijanie adrenaline.pl TEAM trwało w drugim secie, który zaczął się od niecodziennego wyniku 11:0! Zdezorientowani przeciwnicy byli w stanie uzbierać tylko 10 oczek i niespodziewane zwycięstwo Banach Auto Serwis stało się faktem. Tytuł MVP przypadł kierującemu grą zespołu i rażącemu kąśliwymi zagrywkami Adrianowi Karwowskiemu.



Na zakończenie wieczoru zmierzyły się ze sobą piąta i szósta ekipa rozgrywek, czyli Sajtmak i SSPS AZS Olsztyn. Tak jak można było się spodziewać mecz miał wyrównany przebieg, a grający w pięcioosobowym zestawieniu Sajtmak w obu setach przegrywał po grze na przewagi. SSPS wygrał 28:26 i 26:24, i wyprzedził przeciwników w tabeli. MVP został skuteczny w ataku Paweł Amulewicz (12 punktów).



Wszystkie wyniki

Legends Olsztyn – Indykpol 2:0 (17,22)

Temida – Janusze Siatkówki 2:1 (25,-18,10)

Banach Auto Serwis – adrenaline.pl TEAM 2:0 (22,10)

SSPS AZS Olsztyn – Sajtmak 2:0 (26,24)





OLSA I LIGA - 16.01.2020

1. Legends Olsztyn 10 23 17:6 (+68)

2. Indykpol 10 22 15:6 (+67)

3. Temida 10 18 16:10(+55)

4. adrenaline.pl TEAM 9 15 11:9 (+18)

5. SSPS AZS Olsztyn 10 14 12:13 (-46)

6. Sajtmak 10 13 10:13 (-1)

7. AZS UWM SMS Olsztyn 9 10 7:12 (-32)

8. Banach Auto Serwis 10 9 8:17 (-53)

9. Janusze Siatkówki 10 8 6:16 (-70)



Następne spotkania w hali przy ul. Mariańskiej (5.02)

18.00 Banach Auto Serwis – SSPS AZS Olsztyn

19.00 Temida – Legends Olsztyn

20.00 Sajtmak – AZS UWM SMS Olsztyn

21.00 adrenaline.pl TEAM – Janusze Siatkówki